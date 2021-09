Nicolas Cage : saoul, l’acteur se fait évacuer d’un bar

Nicolas Cage était de passage dans le Nevada la semaine dernière. Le célèbre acteur américain qui a interprété Johnny dans le notable film Ghost Rider, et qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour ses performances dans ‘’Leaving Las Vegas’’, a été aperçu totalement sous l’emprise de l’alcool dans un restaurant de Las Vegas. Alors qu’il a ingurgité plusieurs verres de téquila et de Whisky, le réalisateur a essayé de se battre avec le personnel du restaurant et s’est fait éjecter. Dans la suite de ses lignes, découvrez plus d’informations sur le sujet.

Nicolas Cage complètement ivre dans une vidéo devenue virale

Mais qu’est-ce qui se passe avec Nicolas Cage ? Le célèbre acteur d’Hollywood qui a joué dans plusieurs films notables à l’image de Sailor et Lula, de Leaving Las Vegas, de Rock, de Volte-face et de Benjamin Gates, semble avoir perdu les pédales. Récemment, il a été filmé complètement bourré dans un restaurant de la ville qu’on surnomme Sin city « la ville du péché ». La vidéo a rapidement fait le tour du monde. Et au passage, n’a pas manqué de susciter des polémiques…

Dans ce fameux enregistrement de quelques secondes, on peut clairement voir le comédien dans un état déplorable et même désastreux, effondré dans un canapé.

Il était complètement hors de son état normal, totalement sous l’emprise de l’alcool, vêtu d’un ridicule pantalon léopard et d’un-t-shirt noir presque délavé et pas très commode. L’acteur de 57 ans aurait consommé plusieurs verres avant de se montrer agressif envers un des membres du personnel du restaurant. Dans la vidéo devenue virale, on aperçoit une femme qui tente de le sortir de l’établissement. Essayant en vain de mettre ses chaussures, l’acteur a fini par prendre la sortie pied nu, escorté par un vigile du bar.

L’acteur insultait les gens et voulait se battre

D’après les propos d’une source anonymes, manifestement très choqué et déçu par sa rencontre avec une si grande personnalité du cinéma, l’acteur criait sur les personnes qui étaient là, et tentait de créer la bagarre, avant qu’un personnel de l’établissement lui ait demandé de prendre la sortie. « Il était tellement ivre qu’il pouvait à peine mettre ses tongs avant d’être escorté vers la sortie…», a déclaré cette même source.

Toujours d’après cette dernière, ils auraient même pris l’acteur comme un sans-abri ivre, voulant faire du tapage, avant de se rendre compte finalement qu’il n’était nul autre que Nicolas Cage en personne. Un témoin rapporte que le célèbre acteur usait de violence vis-à-vis du personnel du bar. Rappelons que l’histoire de Nicolas Cage avec l’alcool ne date pas d’aujourd’hui. En 2019, toujours dans la plus grande ville de l’État du Nevada, l’acteur avait prononcé les vœux du mariage avec une femme prénommée Erika Koike. Après seulement quatre jours, il déposa une requête de divorce pour mettre fin à ce mariage qu’il décrit comme n’avoir pas réellement consenti. En effet, l’acteur a expliqué qu’il était trop ivre pour comprendre ce qu’il faisait lors de son mariage. En gros, il ne disposait pas vraiment de tous ses sens ce jour-là. Il faut dire que ça lui aura pris 4 jours pour se retrouver et mettre fin à son engagement.