William et Harry : leur ex-nounou serait enceinte de Charles, 117 000 euros de dédommagement

25 ans après la rocambolesque histoire de tromperie et d’avortement dans laquelle elle s’était retrouvée, la nounou de William et Harry, a reçu la somme de 117 000 euros de dédommagement.

Tiggy Legge-Bourke, ex-nounou du prince William et Harry était au cœur d’une histoire qui a chamboulé beaucoup de choses. 25 ans plus tard, l’ancienne nourrisse reçoit une belle somme d’argent en guise dédommagement des torts que cette histoire lui a causés. Mariée depuis 1999, cette femme, est restée proche des princes dont elle s’occupait. Mais hélas, cette polémique avait causé beaucoup de tort à Lady Diana qui sans le savoir, s’était prêtée au jeu dévastateur de Martin Bashir via BBC.

Une interview dont on parle encore aujourd’hui

C’était en novembre 1995 que le journaliste Martin Bashir s’entretenait avec Lady Diana dans le cadre de son émission Panorama diffusée sur BBC. Le présentateur avait alors fait croire à la maman du Prince William et Harry que sa nounou entretenait une relation avec son époux, le prince Charles. Il était allé jusqu’à dire que la nourrice de ses enfants avait même avorté de l’enfant conçu avec Charles. Pour corroborer les faits, le journalise avait produit de fausses preuves liées aux frais médicaux. Alors qu’elle était déjà séparée du prince Charles au moment des révélations, cette histoire était venue renforcer la haine que Lady Diana avait envers son ex mari.

Pendant cette émission, elle avait dit beaucoup de choses néfastes sur son mariage qu’elle qualifiait de « couple composé de trois personnes« . Elle avait aussi parlé de sa boulimie. Toutes les révélations du journaliste étaient pourtant fausses et la pauvre nounou était victime d’accusations qui ont gravement terni son image. Charles trompait déjà sa femme, mais c’était avec Camilla Parker Bowles que le prince cocufiait son épouse. Au centre de tout ce cirque, Tiggy Legge-Bourke était mal aimée de toutes ces deux femmes.

Si elle a été embauchée par Charles en 1993 pour s’occuper des princes William et Arthur, la nounou est tout de même restée auprès des jeunes frères jusqu’en 1999, peu de temps avant son mariage. Malgré cette histoire qui n’a pas du tout aidé la maman des deux princes, Tiggy Legge-Bourke serait tout de même restée en contact avec les deux frères. Une relation si proche que le prince Harry lui aurait présenté à Meghan Markle au début de leur histoire d’amour. Mais aussi, elle aurait également été comptée parmi les invités du baptême d’Archie.

Les sanctions écopées par la BBC

25 ans plus tard, soit ce vendredi 17 septembre, la nounou a eu gain de cause. Ceci, après plusieurs séries de combats judiciaires entre les fils de Lady Diana et les dirigeants de la chaine britannique BBC. Après tous ces affrontements, le média a finalement reconnu ses torts et a versé une somme de 117 000 euros à Tiggy Legge-Bourke en guise de dédommagement. D’un autre côté, la chaine devra verser la somme de 1,7 millions d’euros à une œuvre caritative que la famille royale aura choisie.

Le journaliste Martin Bashir est passé aux aveux. Et il a d’ailleurs présenté des excuses pour tout le tort causé avec ses méthodes mensongères et de manipulation. Il s’en tire indemne de cette histoire car la police a abandonné toutes les charges qui pesaient sur lui. BBC qui voit son image ternie est le grand perdant de cette histoire. En plus de ça, c’est la chaine qui a payé la note des sanctions pendant que le journaliste incriminé dans cette affaire, a tout simplement quitté le média en juillet dernier.