Meghan Markle : elle change de look pour sa dernière sortie et fait monter la température sur la toile

La Duchesse Meghan Markle a fait des apparitions publiques ces derniers jours à New-York et son look a beaucoup été commenté.

Meghan Markle a enfin fait une apparition publique après la naissance de sa fille Lilibet Diana en juin dernier. La duchesse de Sussex ne fait que multiplier les sorties. Et il faut dire qu’à chacune de ses sorties, son habillement accroche bon nombre de personnes. Ce vendredi 24 septembre par exemple, le prince Harry et elle ont visité une école primaire à Harlem, un quartier du nord de Manhattan à New-York où ils sont depuis quelques jours. Pour la circonstance, l’ex actrice portait un costume qu’elle n’a pas très souvent l’habitude de mettre.

Une joie partagée avec les enfants de l’école

Les Sussex ont quitté leur domicile de la Californie et se sont installés depuis quelques jours dans la ville de la statue de la liberté. Déjà, ce jeudi 23 septembre, ils étaient à l’observatoire du One World Trade Center et le lendemain, les jeunes parents se sont rendus dans une école primaire à Harlem. Au cours de cette visite, la jeune maman s’est rapprochée des enfants de l’école et leur a lu son livre intitulé The Bench. Une expérience qu’elle aurait d’ailleurs beaucoup appréciée, si l’on croit aux propos d’une journaliste de CBS à ce sujet. La femme du prince Harry était heureuse de faire la lecture à ces enfants parce qu’il se pourrait que ce soit la première fois qu’elle lise un extrait de son livre à des enfants autres que les siens.

Un look qui n’est pas approuvé par tous les internautes

Pendant que Meghan Markle appréciait le moment qu’elle passait avec les enfants à l’école, les internautes étaient focalisés sur sa tenue. Son look les a d’ailleurs beaucoup fait réagir sur la toile. La duchesse avait porté une tenue élégante totalement noire. Sa tenue était constituée d’un manteau de marque Loro Piana qui coûte 5 840 dollars, d’un pantalon large d’une valeur de 1 685 dollars et d’une paire d’escarpins rouges réalisés par le styliste espagnol Manolo Blahnik.

Pendant que certains ont trouvé que la jeune femme avait des allures de First Lady et qu’elle était très séduisante dans sa tenue, d’autres par contre, ont trouvé qu’elle ressemblait à une grand-mère avec ce look. Ces personnes qui n’ont pas été séduites par l’habillement de la sœur de Samantha Markle ont balancé quelques commentaires sur les réseaux sociaux. « Ça ne lui va pas malheureusement. », « Ma grand-mère portait ce pantalon lors de mon dîner de répétition en 1998« , « Ma grand-mère avait la même tenue en 2009… », c’est là quelques-uns des multiples commentaires qu’on a retrouvé sur la toile à propos de l’habillement de la dulcinée du prince Harry.

Meghan Markle, des vêtements qui parlent à sa place

Si ce vendredi 24 septembre, elle était vêtue d’une tenue qui a beaucoup fait parler les internautes, la veille, au cours de sa visite à l’observatoire du One World Trade Center, elle portait une tenue plus sobre. Elle avait jeté son dévolu sur un ensemble constitué d’un manteau en laine noir de la marque Emporio Armani, d’un pull col roulé, d’un pantalon ample et des escarpins en daim. Une experte des couleurs avait d’ailleurs confié au Sun en 2008 que lorsque la duchesse porte le noir, elle évite par-là d’être le centre d’attention, ce qui lui permet de rester focalisée sur les causes qu’elle soutient.