Meghan et Harry : de l’eau dans le gaz entre eux, que s’est-il vraiment passé pendant leur dîner privé à New York ?

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont séjourné à new York et durant ce séjour, ils ont dîné avec un couple d’amis. Au soir du mercredi 22 septembre, le couple princier était dans un restaurant avec leurs amis et durant ce dîner, un espion en face d’eux a été témoin du déroulé de la soirée. Selon les révélations de ce dernier, le prince n’aurait pas apprécié l’attitude de sa femme qui avait monopolisé la parole. Est-ce que le torchon serait en train de brûler entre les jeunes parents ? la réponse dans la suite de cet article.

Une Duchesse qui parle trop

Alors qu’ils étaient en séjour à New York, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont profité de cette occasion pour sortir dîner avec des amis. Il s’agit en effet de la créatrice Misha Nonoo (meilleure amie de la Duchesse) qui était accompagnée de son mari, Mikey Hess. Ils ont passé la soirée dans le restaurant du Bemelmans Bar de l’hôtel Carlyle. Un espion avait réussi à se positionner juste en face des deux couples et il a pu vivre en direct le dîner des tourtereaux pendant une heure. Et c’est au cours de ce repas que le prince a été embarrassé par l’attitude de sa femme. L’espion qui a offert l’exclusivité à Page Six, a révélé plusieurs choses sur l’ambiance de cette soirée.

L’indique a fait savoir que le couple princier était protégé par deux gardes du corps qui empêchaient toute personne de prendre les Sussex en photo. Ces messieurs qui assuraient la garde rapprochée des parents d’Archie et Lilibet étaient assis à une table des jeunes parents et à chaque fois qu’un client essayait de prendre une photo avec son téléphone, ils se rapprochaient de lui en demandant de ne pas capturer la moindre image avec son appareil.

L’espion a également rapporté que le frère de William aurait été déconcerté par le fait que son épouse monopolise la parole sur la table et qu’il aurait passé la soirée à pianoter sur son téléphone. Il révèle que le prince agacé, s’est d’abord mis à regarder son téléphone pour une première fois, puis il a essayé de faire la conversation de nouveau avant de s’ennuyer une fois de plus, pour finir par retourner jouer sur son téléphone. L’espion a dit que l’ex actrice a passé toute la soirée à bavarder. Pire encore pour le prince, elle ne parlait pas qu’avec sa bouche, elle le faisait aussi avec ses mains.

La sécurité rapprochée du couple Sussex durant leur séjour à New York

Comme l’espion l’a mentionné, les Sussex étaient bien protégés durant tout leur séjour à New York. Leur sécurité était assurée par des gardes du corps issus de la Sécurité Intérieure, de policiers, et véhicules blindés. Jonathan Wackrow, ancien agent du Secret Service, a d’ailleurs expliqué au Daily Mail que malgré le fait qu’ils aient démissionné de leurs fonctions officielles, le prince Arthur et son épouse sont toujours des membres de la famille du chef de l’État et, pendant les sommets ou les rassemblements mondiaux, il est normal qu’ils aient un certain niveau de protection. Il a chuté en disant que les frais de cette sécurité sont payés par le contribuable.