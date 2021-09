Laura Tenoudji : quand elle décide de laisser sa petite Bianca entre les mains d’Éric Zemmour

Entre Eric Zemmour et Laura Tenoudji, l’attente est au rendez-vous. La conjointe de l’ancien motocycle et désormais homme politique Christian Estrosi, fait entièrement confiance à son coiffeur, au point de le laisser sans aucune hésitation, s’occuper de sa petite fille de 4 ans prénommée Bianca. Nous vous proposons de découvrir plus d’information sur le sujet en lisant la suite de cet article.

Eric Zemmour : le meilleur coiffeur pour Laura Tenoudji

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Tenoudji (@lauratenoudji)

Quand elle est invitée pour prendre part à un grand évènement, Laura Tenoudji prend la direction du salon de coiffure d’Eric Zemmour pour que ce dernier lui refasse sa coiffure. En effet, l’Eric Zemmour auquel fait allusion la journaliste de 45 ans et mère de deux enfants, est totalement différent de l’homme que nous avons vu débattre avec le député de 70 ans et président du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, qui plus est lui aussi en course pour la présidentielle. Son Eric Zemmour n’est qu’un coiffeur visagiste professionnel qui fait son œuvre dans la ville dirigée pendant 4 ans, par son conjoint.

Sur son compte instagram samedi dernier, la journaliste avait indiqué que cet Eric Zemmour était tout simplement le meilleur coiffeur. Avant d’ajouter que si un homme doit être connu en France, il n’y aurait personne de mieux placé qu’un Eric Zemmour.

Un coiffeur qui coiffe une mère et sa fille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @eric_zemmour_fan1234

Ce samedi, Eric Zemmour n’a pas seulement coiffé la journaliste. En effet, il aurait également coiffé la petite Bianca âgée de 4 ans et fruit de l’union de Laura Tenoudji et de Christian Estrosi. Une très belle coiffure que la mère de la petite fille a d’ailleurs tenu à immortaliser et partager avec ses admirateurs sur les réseaux sociaux. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’Eric Zemmour fait preuve de ce talent inouï de coiffeur avec la journaliste et sa fille. Elles avaient déjà été chez ce dernier pour soigner leurs cheveux avant d’assister un important mariage à Nice en 2020.

Pas facile d’avoir le même nom qu’une Célébrité

Contrairement à tout ce qu’on pourrait penser, avoir le même nom que le polémiste et écrivain Eric Zemmour, qui plus est un potentiel candidat à l’élection présidentielle, n’est pas vraiment chose facile pour le coiffeur de Laura Tenoudji, propriétaire de plusieurs salons de coiffure en France et en Tunisie. En 2015, l’indépendant publiait un article dans lequel Eric Zemmour, le coiffeur avait évoqué son quotidien. En effet, il était perpétuellement la cible de coup de téléphone et de vidéos d’insultes de la part d’individus anonymes. Une situation particulièrement gênante pour le coiffeur qui porte le même nom qu’un polémiste qui fait tant parler de lui. Mais malheureusement, il est obligé de la vivre et d’assumer le nom que lui ont donné ses parents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura tenoudji estrosi (@lauratenoudjiestrosi)

De son côté, Eric Zemmour peut s’estimer heureux d’avoir un homonyme aussi talentueux qui tisse des relations de confiance avec ses clients. Car, si ça n’avait pas été le cas, et que Eric Zemmour le coiffeur, était une personne de mauvaise réputation, cela porterait sacrement préjudice à l’image de l’écrivain qui aspire obtenir la confiance du peuple français et à se hisser au rang de chef de L’État. À titre de rappel, les derniers sondages effectués cette année lui donnent 18 % d’intention de vote pour les prochaines présidentielles.