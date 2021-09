Meghan Markle : magnifique dans une mini robe Valentino, le prince Harry éclipsé au Global Citizen Live

C’est sous les ovations du public que le duc et la duchesse de Sussex ont fait leur entrée spectaculaire lors de l’évènement du Global Citizen Live. Cependant ce n’est pas le bruit harmonieux des paumes des mains des spectateurs qui ont le plus marqué l’apparition du couple au-devant de la scène, mais plutôt la sensationnelle robe droite ivoire ornée de couture Valentino que portait la belle fille du prince Charles pour l’évènement. Nous vous donnons des détails supplémentaires dans la suite de ces lignes.

Une série de visite à New York

Les parents d’Archie et de Lilibet Diana ont fait un déplacement fulgurant à New York. Dans la grande ville de l’Est du pays de l’oncle Sam, le prince Harry et sa charmante épouse, la duchesse de Sussex, Meghan Markle ont rendus visites aux écoliers d’une école primaire à Harlem après avoir fait un saut au mémorial du 11 septembre. Profitant toujours de leurs déplacement dans L’Etat empire, les deux célébrités aurait fait une descente au sièges des Nations Unis pour rencontrer le secrétaire général de l’organisation. D’après nos sources, leurs discussions se sont tournées autours des objectifs sur le développement durable et comme de juste, la crise sanitaire qui embrasse le monde entier depuis 2019.

Le prince et la princesse consort ont également évoqué avec Antonio Guterres un autre sujet qui leur tient particulièrement à cœur : la question du réchauffement climatique. Un sujet qui préoccupe grandement tous les membres de la famille royale britannique puisque depuis bien longtemps, ils s’investissent sur ce terrain. D’ailleurs, le prince William, lui aussi, a décidé de publier très prochainement un livre sur le réchauffement climatique… Bref ! La visite du prince Harry et de son épouse au patron de l’ONU s’est achevée sur ce dernier sujet avant que les deux partenaires ne prennent la direction de l’évènement mondial, Global Citizen. Et c’est là, tout ce qui nous préoccupe. La duchesse de Sussex a une fois encore étalé sa magnificence en choisissant pour l’occasion, une tenue qui n’a pas manqué de faire parler.

Un habillement féerique pour Meghan Markle

L’ex-actrice qui a joué dans plusieurs séries dont notamment Suits, avait enfilé une mini-robe blanche cousue sur mesure par une maison de couture de luxe italienne. La robe comportait plusieurs ornements sur le décolleté, les manches et l’ourlet. C’était une tenue confortablement agréable et très seyante pour la belle-sœur du prince William.

Meghan et Harry sont montés sur scène sous les ovations chaleureuses d’un public rempli d’enthousiasme à l’heure de leur passage. Le bruit des paumes à retentit encore jusqu’à l’instant où le prince Harry s’est saisi du micro. Plein d’énergie, le petit fils de la reine Élisabeth a demandé avec une voix d’homme au public, s’il était prêt à faire le nécessaire pour écourter le règne de la pandémie du COVID. Quelques secondes plus tard, les acclamations du public retentissent à nouveau.

Et cette fois, bien plus fort que la dernière. C’était Meghan Markle qui prenait le micro. « C’est si bien d’être ici avec vous tous », s’est-elle enthousiasmée. Les parents d’Archie et de Lilibet Diana sont ensuite rentrés dans le vif du sujet qui les préoccupait. Durant leurs discours, les deux conjoints se sont relayés au micro pour s’exprimer sur l’importance de partager le vaccin du COVID avec les pays pauvres qui ne peuvent s’en procurer.