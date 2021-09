Corinne Touzet : « Je n’en peux plus de lire ça », sa réponse cash au sujet de Sophie Marceau

Corine Touzet avait fait une déclaration, il y a de cela un mois à propos de la série ‘’une femme d’honneur’’ dont elle a tenu le rôle principal treize années plus tôt. Cependant, samedi 25 septembre passé, l’actrice est revenue sur cette confidence, au micro de RTL pour rétablir la vérité après que ces propos ont été sortis de leurs contextes. Nous vous proposons plus de détails sur le sujet dans les lignes qui suivent.

Des propos sortis de leurs contextes

Vous vous rappelez encore de la série une femme à l’honneur, n’est-ce pas ? Cette série policière de 37 épisodes de 90 minutes environ, qui a été diffusée sur TF1 entre 1996 et 2008. Vous vous en rappelez maintenant ? La brigade de la gendarmerie nationale dirigée par l’adjudante-chef Isabelle Florent, devenue Lieutenant par la suite. Ça y est ! Ça vous revient. Vous reconnaissez sans doute déjà Corinne Touzet qui n’est nulle autre que celle que nous avons connue sous le nom d’Isabelle Florent dans la série. Le 11 août 2021, elle avait accordé un entretien à la radio Europe 1, dans lequel, elle évoque ‘’une femme à l’honneur’’. Ce jour-là, la sexagénaire révélait que de nombreuses actrices célèbres avaient été contactées à l’époque du tournage, pour jouer le rôle qui lui a été finalement accordé dans la série. Et parmi cette armada d’actrices contactées figurait une qui est particulièrement adulée par les Français : une certaine Sophie Marceau. L’actrice de 61 ans confiait alors que toutes les comédiennes approchées avaient finalement opposé une fin de non-recevoir à la proposition.

Mais malgré des propos de l’actrice aussi claire, de nombreux médias ont fait planer l’idée selon laquelle Corinne Touzet aurait joué un mauvais coup à l’actrice de La Boom et récemment à l’affiche du film tout s’est bien passé, réalisé par François Ozon, en lui piquant le rôle d’Isabelle Florent. Des propos qui n’ont pas manqué au passage de mettre en rogne l’actrice de 61 ans. Totalement hors d’elle, la sexagénaire qui se montre très rarement aux médias, a accepté de donner réponse aux interrogations d’Eric Dussart et de Jade, en direct sur RTL. L’occasion idéale pour elle pour fermer les clapets et remettre les choses en ordre.

Corinne Touzet met les points sur les I

Pendant une décennie entière, Corinne Touzet a revêtu avec beaucoup de passion et de volonté la personnalité fictive de l’adjudant-chef, puis Lieutenant, Isabelle Florent dans la série une femme d’honneur. Ses performances remarquables dans cette série lui ont même valu au passage, plusieurs distinctions dont notamment celle de Héros de série préféré en France dont elle a été honorée en 2004 pendant le Festival de la Fiction TV de Saint-Tropez. Ce samedi 25 septembre, l’actrice refait le point sur ses récentes affirmations à propos du rôle d’Isabelle Florent. Elle met les choses au clair une fois pour de bon, au micro de RTL, après que ses paroles ont été déformées par les médias.

« Alors je vous explique exactement ce que j’ai dit, et j’espère qu’on ne va pas me couper. Toutes les actrices connues ont été contactées. Et donc j’ai donné des noms, il y avait Elizabeth Bourgine, tout le monde ! Elles ont toutes refusé, d’une part parce qu’elles n’avaient pas envie de faire des séries télévisées, et ensuite, de porter l’uniforme », a-t-elle déclaré dans un premier temps après avoir regretté ensuite d’avoir prononcé le nom de Sophie Marceau, un mois plus tôt, estimant que cette dernière doit lui porter une sorte de haine à l’heure où elle s’exprime.