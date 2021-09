Bernard Tapie : quelle est cette demande incroyable de son fils Stéphane quand il a commencé sa maladie

Atteint de cancer de l’estomac depuis 4 ans déjà, Bernard Tapie a une santé de plus en plus fragile. Il y’a de cela trois ans aujourd’hui que Stéphane Tapie a fait une demande incroyable à René Malleville, ami de l’homme d’affaires. La chaine C8 diffusera d’ailleurs un documentaire intitulé Bernard Tapie, le combattant ce Mercredi 29 septembre. Si son ami René Malleville est parti récemment, l’homme qui est accablé par la maladie pourra encore profiter de sa famille depuis son lit de malade à la maison.

La demande incroyable de Stéphane Tapie

Cela fait 4 ans que Bernard Tapie livre un combat acharné contre un cancer de l’estomac. Au début de la maladie, l’homme d’affaires avait voulu garder cette pathologie secrète. Mais le 23 septembre 2017, à la demande de la famille de l’ancien président de club, son ami René Malleville a rendu la triste nouvelle publique sur son compte Twitter. Ce mercredi 29 septembre, C8 diffusera un documentaire intitulé Bernard Tapie, le combattant. Dans ce film, le supporter de l’Olympique de Marseille, décédé récemment, revient sur ce jour où Stéphane Tapie lui a fait cette demande incroyable.

En effet, le conseiller municipal qui a rendu l’âme ce 19 septembre à l’âge de 73 ans, a au cours de ce film, révélé qu’un matin, le fils de son ami l’a appelé et lui a confié une mission. Stéphane Tapie parlait ce jour au nom de toute la famille et c’est ainsi qu’il lui avait confié la lourde tâche d’annoncer la nouvelle de la maladie de l’homme qui a remporté la Champions League européenne avec l’OM en 1993. Stéphane avait pris la peine de lui signaler qu’ils avaient déjà essayé de cacher l’état de santé de leur père mais qu’à ce niveau, ce n’était plus possible. C’est donc après cette demande que le syndicaliste de regrettée mémoire a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Annonce qu’il a fait tout en demandant à son ami de se battre.

S’il n’est plus de ce monde, René Malleville s’est entretenu avec Stéphane Tapie à la veille de sa mort. Au cours de cet échange, le militant politique se serait exprimé en ces termes : « Je suis épuisé. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible. » Considéré comme un membre de la famille, le clan Tapie a pleuré le départ de ce grand supporter de l’OM.

Une santé de plus en plus fragile

D’après les propos tenus par Jacques Séguéla ce lundi 27 septembre sur CNews, l’état de santé de l’homme d’affaires ne fait que se dégrader. Durant son entretien avec Pascal Praud, le publicitaire a fait savoir que l’ancien propriétaire et président de l’Olympique de Marseille est très fatigué et qu’il souffre beaucoup. Il a ensuite confié ceci : « …Il est dans son dernier combat, il le sait. Comme dans tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur. Il a un nouveau traitement, ça sera peut-être le dernier« .

Le pharmacien français est au chevet du lit de Bernard Tapie chaque semaine et avoué que c’était douloureux de le voir dans cet état : couché, éprouvant beaucoup de douleurs à se lever de son lit. Il n’a pas manqué de dire que toute la famille de l’homme d’affaires est réunie autour de l’ancien patron d’Adidas qui, selon lui est en train de livrer son dernier combat.