Meghan Markle « Copieuse ! » : elle se serait un peu trop inspirée de Michelle Obama

De passage à New York pour un court séjour, les Sussex ont été de nouveau au-devant de la scène. Trois mois après la naissance de Lilibet Mountbatten-Windsor, la duchesse est de nouveau sous les feux de la rampe. Les jeunes parents ont d’ailleurs visité une école à Manhattan ce vendredi 24 septembre. L’ex actrice avait opté pour une belle tenue mais seulement, les internautes ont trouvé qu’elle avait carrément copié le style de Michelle Obama.

Un habillement qui fait parler les internautes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par haley♡ | fan page (@always.meghan)

Le petit fils de la reine Elisabeth II et son épouse ont quitté leur château de la Californie et sont allés changer d’air à New York. Ils y étaient pour assister à plusieurs événements importants, mais aussi, ils ont profité de ce séjour pour dîner dans un restaurant newyorkais avec un couple d’amis. Et même s’ils ont quitté leurs fonctions en Angleterre, parce qu’ils sont de la famille royale, ils ont bénéficié d’une sécurité digne des nobles du Royaume-Uni.

Les jeunes parents ont visité l’observatoire du One World Trade Center ce jeudi 23 septembre. Le lendemain ils sont allés à la rencontre de jeunes élèves dans une école à Manhattan. Au cours de cette visite, la duchesse de Sussex a fait la lecture de son livre intitulé The Bench aux enfants de cette école. Ces jeunes élèves ont également pu bénéficier d’un repas gracieusement offert par le couple princier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Megan Markle 👑 (@megan_markle_princess_)

De belles actions auxquelles les internautes n’ont pas accordé grande importance. Ils se sont plutôt focalisés sur la tenue l’ex actrice. Selon eux, elle est une « copieuse« . Pour plusieurs abonnés de Twitter, la maman d’Archie et Lilibet a plagié le style de Michelle Obama. Vêtue d’un costume monochrome, l’habillement de la jeune maman était curieusement identique à celui que la femme de Barack Obama avait porté pendant la cérémonie d’investiture de l’actuel président des États-Unis, Joe Biden.

Pendant sa visite à l’école, la belle-sœur du prince William de Cambridge avait mis un manteau signé Loro Piana dont la valeur est de 5 840 dollars, un pantalon large qui coûte 1 685 dollars et aux pieds, elle portait des escarpins à bout pointu signés Manolo Blahnik. Comme Michelle Obama, elle avait porté un masque noir. Seule différence, celui de l’ex première dame était rouge. Et étonnamment, la Duchesse avait les cheveux bouclés comme la maman de Malia Obama.

La réaction des internautes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan Markle Source (@meghanmarklesource)

Les internautes n’ont pas manqué de signaler la ressemblance entre le style des deux femmes influentes. On pouvait ainsi lire : « Donnez-moi Michelle Obama lors de l’inauguration ! », « La tenue ressemble au look d’inauguration de Michelle Obama en 2021 » et bien d’autres remarques. Preuve que pour la plupart des gens sur internet, la femme du Prince Harry s’inspire entièrement du look de Michelle Obama pour se donner des allures de femme politique. Dans le passé, Meghan Markle avait d’ailleurs fait savoir qu’elle admirait beaucoup l’ancienne première dame.

D’un autre côté, Meghan Markle s’est retrouvée à porter ces derniers temps, des vêtements un peu différents de ce qu’elle a l’habitude de mettre. C’est d’ailleurs pour cela que, selon la rédactrice mode du magazine Vogue, Janelle Okwodu, la mère de famille « embrasse sa nouvelle liberté vestimentaire » après avoir quitté la famille royale.