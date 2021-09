Jean-Paul Belmondo : tout sur la nouvelle vie de son ex-compagne Barbara Gandolfi à Dubaï

L’acteur français Jean-Paul Belmondo s’est éteint à l’âge de 88 ans après une carrière bien remplie. Cette icône du cinéma avait également une belle vie de famille, car il laisse derrière lui plusieurs enfants et petits-enfants qui continuent de l’aimer très fort. Il a également été marié deux fois au cours de sa vie. Mais aussi, il a été en couple avec plusieurs autres femmes. Après son divorce de 2008 avec Natty Tardivel, Bébel se remet rapidement en selle avec la belge Barbara Gandolfi. Qu’est-elle devenue aujourd’hui après le décès du Magnifique ?

Jean-Paul Belmondo et Barbara Gandolfi, une séparation désastreuse

La triste nouvelle du départ de l’acteur a été annoncée ce lundi 6 septembre par son ami et avocat. Ce dernier a précisé à l’AFP que Bébel s’était éteint calmement à son domicile parisien. Une nouvelle qui est venue attrister ses enfants et petits-enfants, ses amis et collègues, ses fans et les célébrités de tout bord. Le président Emmanuel Macron n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la mémoire de ce grand homme sur les réseaux sociaux et durant la journée hommage qui lui a été consacrée aux Invalides de Paris. Même son ex-femme Natty Tardivel a été très touchée par cette disparition et elle a été aux côtés du clan Belmondo durant toutes les cérémonies d’hommage à l’illustre comédien.

La maman de Stella Eva Angelina Belmondo n’a pas été la dernière conjointe de Jean-Paul Belmondo. Après leur divorce en 2008, le cascadeur s’est vite remis en couple avec la belge Barbara Gandolfi auprès de qui il avait retrouvé l’amour. Il avait d’ailleurs déclaré à cette époque : « Barbara, c’est mon bonheur, mon deuxième souffle« . Il avait 42 ans de plus qu’elle mais cela ne l’empêchait pas de se sentir heureux à ses côtés. Leur histoire a duré 4 ans et s’est terminée au tribunal car l’ex-mannequin pour Playboy était accusée d’abus de faiblesse et d’escroquerie envers Jean-Paul Belmondo. En complicité avec son ex-mari, elle a été condamné par le par le tribunal correctionnel de Bruges en 2017, à 9 mois de prison avec sursis et une amende de 5 500 euros. Mais après avoir fait appel, elle a été acquittée, ainsi que son ex-époux.

La nouvelle vie de Barbara Gandolfi

Malgré que Jean-Paul Belmondo ait dit qu’il se foutait pas mal du fait que les gens disaient que Barbara était en train de l’escroquer, cette dernière n’a tout de même pas été présente aux obsèques de l’homme avec qui elle a passé 4 ans de sa vie. Elle s’est refaite aujourd’hui à Dubaï où elle vit avec ses deux enfants. La femme d’affaires est restée dans le business de nuit qu’elle fait depuis plusieurs années aujourd’hui. Elle gère des boites de nuit, est conseillère en nutrition, mais aussi, elle aussi consultante auprès des entreprises qui souhaitent faire des investissements en Europe. La femme de 46 ans est très active sur les réseaux et elle n’hésite pas de partager ses activités quotidiennes avec ses 8 800 suiveurs sur Instagram.