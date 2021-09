Britney Spears : son fiancé publie une vidéo d’elle jouant avec un faux bébé, les internautes choqués

Sur les réseaux sociaux récemment, le fiancé de Britney Spears a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit cette dernière avec un faux bébé. En pleine distraction, le couple plonge ses admirateurs dans une sorte d’intrigue. Serait-ce un message codé annonçant l’arrivée prochaine d’un bébé que cache cette vidéo publiée par Sam Asghari ? Nous vous donnons plus d’explication sur le sujet dans les prochaines lignes

Britney Spears et Sam Asghari vont-ils avoir bientôt un bébé ?

Cela fait déjà particulièrement cinq années que Sam Asghari et Britney Spears vivent leurs poèmes d’amour. C’est en décembre 2016 que la chanteuse s’est mise en couple avec Sam Asghari qui était un danseur et un coach sportif. Le 13 septembre 2021, le couple annonce sur instagram, s’être fiancé. Si cette nouvelle a ravi les admirateurs du couple, ces derniers espèrent déjà une annonce prochaine de l’arrivée du premier enfant de Sam Asghari et de Britney Spears. D’ailleurs, quelques jours seulement après leurs fiançailles, les deux amoureux ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui crée le suspens chez les fans.

Dans ces vidéos de deux minutes, postées par Sam Asghari, on peut clairement voir les deux fiancés s’amusant avec un faux bébé entre les mains. Le coach sportif demande même aux internautes, dans la vidéo, quel nom il fallait donner à leurs « bébés ». De quoi intriguer les internautes qui s’interrogent déjà sur les véritables raisons qui ont poussé le danseur et fiancé de Britney Spears, à mettre en ligne une telle vidéo. En tout cas, du côté des deux fiancés en questions, aucun signe ne reflète une arrivée prochaine de bébé. Quoique ce genre de blague est inhabituel pour ceux-ci…

Zoom sur la vie de Britney Spears

C’est dans le comté de Pike au Mississippi, plus précisément dans la ville de McComb que la petite Britney Jean Spears a vu le jour le 2 décembre 1981. Lorsqu’elle à 3 ans, ses parents s’installent dans à Kentwood, dans l’État de Louisiane. C’est dans cette ville que la petite Britney passera son enfance et révélera son intérêt à la musique et à la danse. Cependant, avant d’entreprendre véritablement une carrière d’actrice chanteuse, Britney Spears a eu une carrière d’enfant-star au Mickey Mousse Club comme animatrice.

En 1998, elle se révèle au grand public avec sa chanson Baby One More Time qui sera l’un des simples les plus écoutés sur l’ensemble de la planète. À ce jour, la chanteuse compte neuf albums studio dans lesquelles on retrouve notamment les titres Womanizer, Hold It Against Me et 3. Ces trois chansons sont particulières dans l’album de la chanteuse parce qu’elles sont classées numéro un au Billboard Hot 100.

Mais ce ne sont pas là seulement, les seules chansons pour lesquelles l’artiste a été récompensée. Au cours de l’année 2004, elle reçoit le Grammy Award de la meilleure chanson dance. En termes de vente, Britney explose les records de plusieurs musiciens avant elle. En effet, la chanteuse a vendu plus de 200 millions de disques à travers le globe. 17% de ses ventes ont été enregistré rien qu’aux États unis, ce qui est très louable pour l’artiste qui a aussi reçu le disque de diamant pour un bon nombre de ces chansons. Britney s’inscrit dans la liste des artistes féminines qui ont vendu plus de disques au monde durant la décennie 2000. Elle a également reçu de nombreux prix qui embellissent encore plus son palmarès.

Par ailleurs, Britney Spears n’est pas seulement une chanteuse, elle est également une femme d’affaire très active dans ses entreprises. En 2012, elle sera classée par le célèbre magazine américain Forbes comme 6e dans la liste des personnalités féminines les plus influentes au monde.