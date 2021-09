Michaël Youn se confie comme jamais sur ses enfants Seven et Stellar Face à Nikos

Michaël Youn était l’invité de Nikos Aliagas ce samedi 25 septembre dans le cadre de l’émission 50 minutes inside. Pendant cet entretien, le père de famille a fait des confidences sur ses enfants et la manière avec laquelle ils les éduquent. Alors qu’il n’a pas pour habitude de le faire, le comédien a répondu aux questions concernant ses deux enfants et il s’est d’ailleurs montré très sensible et bienveillant.

Michaël Youn, un vrai papa poule

En couple avec le Isabelle Funaro depuis 13 ans, Michaël Youn est un homme comblé car avec sa dulcinée, il a eu deux magnifiques enfants. Seven, la première née âgée et Stellar âgé de 2 ans. Au cours de son interview face à Nikos Aliagas dans 50 minutes inside, le papa s’est exprimé sans ambages sur la relation qu’il entretient avec ses enfants. Lorsque le présentateur lui a demandé si sa fille était au courant que son papa était un artiste, il a répondu par l’affirmative. Il a été précis en disant qu’en plus de l’avoir compris, elle souhaite également faire comme son père. Lorsqu’on lui pose la question de savoir ce qu’elle veut devenir plus tard dans la vie, la petite princesse répond qu’elle veut faire comme papa.

Michaël Youn a d’ailleurs confié qu’il est prêt à faire ce qu’il faut pour pousser ses enfants à devenir comme lui, s’ils le souhaitent bien évidemment. Pour sa fille en particulier, il a assuré qu’il lui donnera le maximum de confiance en elle pour qu’elle réussisse dans le même domaine que lui. Avec un Bac+5, un Master en management, un MBA en business administration, l’artiste a déclaré qu’avant de trouver sa voix dans le cinéma, il s’était perdu à faire de longues études qui ne lui servent presque pas dans la vie de tous les jours. Il a assuré qu’il aimerait que ses enfants soient heureux dans leur métier parce que ça participe beaucoup au bonheur.

Que du bonheur, à la maison comme sur les plateaux de tournage

L’acteur d’Une Affaire Française diffusée sur TF1 a, en 25 ans de carrière, accompli de grandes choses. Il a été au cinéma, dans la chanson et même à la télévision en tant que coach assistant dans The Voice Kids. C’est donc là le cas typique d’un acteur comblé professionnellement. Du côté familial, la joie et les rires rythment ses journées en compagnie de ses enfants. C’est ce qui ressort de son entretien sur Télé Poche ce 20 septembre. Au cours de cet échange, l’homme de 47 ans a fait savoir qu’avec ses enfants, il met en avant le dialogue et le rire. Il donne le maximum pour que ses enfants reçoivent une éducation qui ne s’apparente pas à de l’autorité.

L’acteur a également confié à Nikos Aliagas ce samedi 25 septembre qu’il a décroché l’un des rôles principaux dans la série dramatique intitulée Fugueuse, grâce au rôle de père qu’il joue auprès de sa fille Seven. Cela lui a permis de mieux incarner le père de famille qui voit sa fille se perdre dans la prostitution. Sa fille dans la série s’appelle Léa et à un moment, il imagine que cette dernière soit en effet sa petite Seven. Ce qui lui permet facilement d’avoir les différentes états d’âme recherchées pour son personnage : pleures, tristesse et colère. Être papa est un métier qui procure beaucoup de plaisir à l’acteur, tant sur le plan professionnel que familial.