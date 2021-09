Marlène du Loft : elle fait des confidences sur ses multiples opérations de chirurgie esthétique au niveau des dents, poitrine, injections

C’est une parfaite histoire de cœur qui existe entre Marlène Duval et la chirurgie esthétique. La jeune actrice n’hésite pas à multiplier les interventions chirurgicales sur différentes parties de son corps, dont principalement les dents et la poitrine. Reçue à l’instant de luxe, l’ancienne lofteuse s’est confié sans tabou à ce sujet et a expliqué avoir dépensé une somme faramineuse dans cette pratique. Nous vous proposons de découvrir plus de détails sur ce sujet dans la suite de ces lignes.

Une passionnée de chirurgie

Marlène Duval à un franc parlé particulièrement remarquable. L’actrice de 41 ans n’est pas du genre à jouer la carte de l’hypocrisie. Si elle n’a fait qu’un bref passage dans la saison 2 de Loft Story, il y a 19 ans de cela, l’actrice qui à 41 ans aujourd’hui, continue d’être sujette de conversation sur la toile. Récemment, elle est apparue dans l’émission de Jordan de Luxe diffusée sur la plateforme Télé Star Play. Avec sincérité, Marlène Duval a évoqué au cours de l’entretien les nombreuses interventions chirurgicales qu’elle a subies ces dernières années. Assumant pleinement ses actes, la femme de 41 ans a affirmé qu’elle avait commencé à modifier certains aspects de son corps alors qu’elle était très jeune. Elle a ensuite énuméré les parties qu’elle a retouchées sur son corps.

En effet, à l’instar des nombreuses femmes qui souhaitent régulièrement avoir une poitrine élevée, l’actrice s’est laissé tenter par l’envie de modifier le haut de son buste. Elle a aussi pratiqué le ‘’Hollywood smille’’ qui s’accomplit en posant des facettes sur les dents. À ce sujet, l’actrice a tenu à rassurer son interlocuteur sur le fait que ses dents n’étaient particulièrement pas moches à l’époque, mais que ce n’est l’aspect de l’une d’elles qui ne l’impressionnait pas véritablement. C’est donc ce qui l’aurait poussé à cette technique qui lui a valu beaucoup d’argent. Aussi, convient-il d’ajouter les différentes injections pratiquées par l’actrice à partir d’un certain âge. Néanmoins, toutes ces choses ne semblent pas gêner la quadragénaire qui n’hésite pas à revenir sur cet aspect de sa personnalité.

Marlène Duval : ses débuts dans le Loft

Bien avant de faire ses débuts dans le Loft Story, Marlène Duval était déjà en pleine formation de coiffure. Elle n’avait que 20 ans quand elle se lança dans la vie active. Adepte de Loft Story dont elle suit la première saison avec son petit frère, la future actrice décidera de s’inscrire pour la seconde de la série. Chose qui se révèle très vite comme une meilleure décision, puisque l’actrice se fera contacter par les producteurs de la série pour commencer les distributions. Au fur et à mesure que le temps passe, la jeune actrice gravit les échelons. Finalement ses prestations lors de la distribution ont convaincu la production de Loft Story à lui proposer la participation à la deuxième saison de la série. Ce fut le début d’une vie nouvelle pour l’actrice qui avait alors 21 ans attendu qu’elle se retrouve très vite exposé au grand public juste après la distribution.

Cependant, dans ce sillage, une mauvaise nouvelle tombera sur l’actrice. Sa mère venait d’apprendre qu’elle était atteinte d’un cancer du sein et devrait entamer sa chimio le même jour que le rentré de l’actrice dans e Loft. Bien que cette situation n’ait pas vraiment empêché Marlène, Duval a fait ses débuts dans le Loft, elle a tout de même contribué à sa sortie de série.