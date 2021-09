Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : elle a dressé une liste de ses nombreuses injections de botox

Fréquemment ciblé par les critiques au sujet de ses nombreuses injections au visage, la star ne se laisse pas abattre, mais, à pleinement conscience des potentiels abus de son acte. Samedi 25 septembre dernier, elle s’est une nouvelle fois exprimée sur ses opérations chirurgicales, en direct sur son compte instagram. Nous vous proposons de découvrir plus de détails sur le sujet, dans les prochaines lignes.

Amandine Pellissard annonce ses recours à la chirurgie à ses fans

Amandine Pellissard est désormais une Entrepreneure. Avec sa grande influence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, elle peut dorénavant effectuer des placements de produits et gagner suffisamment d’argent pour gérer ses dépenses quotidiennes, à l’instar de tout bon influenceur. Toutefois, pour garder une relation de confiance avec ses fans, elle se doit d’évoquer continuellement son quotidien à ceux-ci. Dès lors, la star du programme famille nombreuse, la vie XXL qui est à la tête d’une famille de 8 enfants, n’hésite pas à informer ses fans de ses nombreuses interventions chirurgicales.

En effet, Amandine Pellissard est une grande passionnée de la beauté esthétique. Elle se donne donc, toujours le temps et les moyens qu’il faut pour maquiller son visage et prendre soin de son visage. Ainsi, plusieurs jours de cela, elle avait fait savoir à son public qu’elle s’adonnait à la chirurgie esthétique et aux injections dans les lèvres pour une augmentation de leurs volumes. Une intervention qui n’a pas manqué d’attirer de nombreux critiques tant du côté des fans de la star que de ses détracteurs

Amandine Pellissard rassure ses fans

Dans un direct sur son compte instagram, Amandine Pellissard s’est exprimée sur les nombreuses injections botox. Elle raconte avoir fait ses lèvres, ses rides d’expressions, ses rides du lion et ses rides de la patte d’oie. Tellement de modifications que bon nombre de fans se demandent si elle n’en abuse. Face à cette interrogation grandissante, l’influenceuse a tenu à rassurer tout le monde en déclarant qu’il n’y avait aucune inquiétude à se faire à ce sujet, puisqu’il n’y a aucun danger. Elle a au passage profité de l’occasion pour tacler une célèbre candidate de l’émission de télé-réalité, prénommée Maeva Ghennam, en déclarant qu’il n’y avait aucun risque qu’elle devienne comme celle-ci.

Une famille unie malgré leurs quotidiens chargés et leurs épreuves

En dépit de leurs journées particulièrement très chargée, à cause des tournages de la télé-réalité famille nombreuse : la vie en XXL, les Pellissard ne laissent aucune occasion de consolider leurs liens familiaux. En aout dernier, sur instagram, Amandine a posté une photo d’elle et de son cher époux légendé d’une splendide déclaration d’amour très remarquable avec plusieurs émoticônes de cœur. De quoi susciter un vague de commentaire de la part des internautes qui ont adoré la publication de la mère de 8 enfants qui a manqué de peu son 9e. En effet, deux mois plus tôt, la star de téléréalité a fait une fausse couche qui l’a empêchée de devenir mère une 9ème fois. Une épreuve très dure pour elle, qu’elle a forcément du surmonté à l’aide de son époux. C’est certainement pourquoi, malgré la grande responsabilité qu’elle a, elle prend quand même le temps de nourrir sa relation amoureuse et passionnée avec son mari qu’elle a connu depuis 2009.