Pete Doherty en couple avec Katia de Vidas après 02 ans de sobriété et méconnaissable

Le chanteur britannique Pete Doherty a laissé la drogue derrière lui et mène désormais une nouvelle vie. Celui qui est à la tête des groupes The Libertines et The BabyShambles a déposé ses valises en France et vit actuellement une histoire d’amour avec Katia De Vidas. Selon les déclarations faites par son agent au Daily Mail, leur idylle est tellement fort que le rockeur a demandé la main de la jeune femme. Une nouvelle qui fait énormément plaisir aux fans de la rock star.

Pete Doherty, une nouvelle vie

L’auteur compositeur et interprète Pete Doherty sort d’une vie où il passait ses journées à consommer des drogues dures. Dans cette vie, il était en relation avec le mannequin britannique Kate Moss. Mais depuis un certain temps, le sociétaire du groupe The Libertines mène une nouvelle vie. Une vie dans laquelle il est lucide et loin des substances hallucinogènes. Il a déposé ses valises en France et passe ses journées à savourer, avec beaucoup de plaisir, les tartines de fromage. Il a même d’ailleurs pris du poids, preuve que l’artiste va très bien, contrairement à l’époque où il était un toxicomane avec des cernes.

Aujourd’hui, il mène une vie sobre et paisible en campagne normande. S’il a réussi à se défaire de la drogue, c’est aussi grâce à Katia de Vidas, avec qui il partage sa vie depuis 2013. En mars dernier, il a révélé à The Sun qu’actuellement il est clean et qu’il avait cessé de consommer l’héroïne et la kétamine. Ce n’est pas le seul changement radical dans sa vie. Quand il était encore accro aux drogues, dans un intervalle de 5 à 6 jours, le rockeur ne dormait que pendant 24h. Maintenant, il a retrouvé le sommeil et passe la plupart de son temps à dormir. Une activité qu’il adore d’ailleurs.

Pete Doherty et Katia de Vidas, leurs épousailles c’est pour bientôt

S’il a changé de vie et que dans celle-ci il y’a plusieurs nouveautés, on peut dire que le mariage fait partie de ces nouvelles choses que l’artiste accueillera bientôt. C’est d’abord les photos partagées sur Instagram qui ont mis la puce à l’oreille des fans, qui ont vite compris que le chanteur avait fait sa demande. Sur ces clichés, on voit une bague semblable à celle des fiançailles au doigt de Katia de Vidas. Une information qui a été confirmée plus tard.

Au cours d’un entretien au Daily Mail, l’agent de l’artiste a certifié que Pete Doherty et Katia de Vidas s’étaient bel et bien fiancés. Il a également rappelé que cela s’est fait il y a un bon bout de temps. L’un des proches de l’artiste a même révélé à The Sun qu’il est bien plus heureux depuis qu’il a mis un terme à la vie tumultueuse qu’il menait. Le papa de 42 ans convolera bientôt en justes noces avec la belle Katia de Vidas qui a su apporter stabilité et amour dans la vie de son chéri. Si tout se passe bien pour les deux tourtereaux, on saura bientôt où ils se marieront : certainement en France, ou en Angleterre.