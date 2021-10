Eric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay pacsés : cette nouvelle incroyable que le ministre annonce

Ce dimanche 26 septembre, Eric Dupond-Moretti était l’invité de Thomas Sotto dans son émission Hors-Piste diffusée sur France Inter. Pendant son entretien avec l’animateur, le ministre a, tout en étant gêné, répondu à une question sur sa vie privée. Lui qui est souvent très discret, a dérogé à sa propre règle en révélant que la chanteuse Québécoise et lui étaient pacsés. Cela a également été l’occasion pour l’homme politique de revenir sur la relation que sa chérie Isabelle Boulay entretient avec sa mère.

Eric Dupond-Moretti plus ouvert que d’habitude sur sa vie privée

Eric Dupond-Moretti est sorti de sa réserve ce dimanche 26 septembre au cours de l’émission Hors-Piste sur France Inter. Il a d’ailleurs été contraint par l’animateur Thomas Sotto qui a été direct en lui posant une question sur sa vie privée. Le garde des sceaux a donc évoqué sa relation avec la chanteuse Isabelle Boulay. C’est la bague au doigt du ministre de la justice qui a poussé le présentateur à lui demander s’il était marié à sa bien-aimée. Le papa de Raphaël Dupond-Moretti a fait savoir étant un peu gêné que sa compagne et lui sont pacsés. Après cette révélation, pour faire part de sa gêne, il a rappelé à l’animateur que ce dernier allait au-delà de la limite de la piste.

Mais le fait était déjà fait et ce n’était pas la première fois au cours de cette émission qu’il recevait une question touchant directement à sa vie privée. L’animateur était à fond dans le respect du concept de son émission qui justement, consiste à aller au-delà de l’actualité des invités du programme radio.

C’est donc ainsi que, bien avant, le ministre a été interrogé sur comment est-ce qu’il gère la distance qui le sépare de sa chérie, car lui, il vit en France et elle, au Québec. Le principal concerné a fait savoir que les choses se sont compliqués avec l’arrivée de la pandémie du coronavirus et qu’ils respectent réciproquement les libertés et choix de chacun. Il a également laissé entendre que la chanteuse et lui parviennent à se voir souvent, mais que ce n’est suffisant pour les deux. Il a également parlé de la relation que sa mère entretient avec celle qui partage sa vie depuis 2016. Il a ainsi dit ces mots : « Ce n’est pas l’insupportable belle-mère. Elle s’entend très bien avec ma compagne. » Preuve que les deux femmes entretiennent de bonnes relations.

Ce que sa dulcinée pense de lui

Cela fait déjà 5 ans comme les deux tourtereaux sont ensemble. Alors qu’elle n’avait jamais envisagé être en couple avec un ministre français, Isabelle Boulay a fait la rencontre d’Eric Dupond-Moretti à un dîner chez des amis qu’ils ont en commun. Dans une interview accordée à Le Parisien, la maman de Marcus Andrew a qualifié son homme comme étant une « une drôle de bête, tendre, sensible, avec beaucoup de compassion. Il est très humain, et, en même temps, il a ce feu en lui. » Elle a également ajouté qu’elle l’aime aussi pour son côté colérique.

Eric Dupond-Moretti de son côté est papa de deux enfants qu’il a eus avec Hélène, son ex épouse et Isabelle Boulay est mère d’un garçon de 13 ans. Ils passent du temps ensemble entre Paris et Montréal et comptent bien restés ensemble pendant encore très longtemps car ils se sont fixés de bonnes bases.