Charles et Camilla : « Il n’y a donc aucun doute », leur supposé fils caché publie un courrier étrange

Plusieurs années déjà que Simon Dorante-Day mène un combat acharné pour prouver qu’il est le fils du Prince Charles et de Camilla Parker-Bowles. Mais jusqu’ici, rien n’a changé, le couple princier est toujours indifférent face au multiples demandes de test d’ADN de leur supposé fils. Ce samedi 25 septembre, l’homme qui prétend être de la famille royale, a apporté une prétendue nouvelle preuve qu’il a publiée sur Facebook. Un nouveau rebondissement qui vient faire bouger les choses. Est-ce qu’il sera un jour reconnu par le Duc et la Duchesse de Cornouailles ? Réponse dans la suite de l’article.

Un héritier caché ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Charles and Camilla (@family.of.charles.and.camilla)

Cet australien âgé de 55 ans et né en Angleterre, n’arrête pas de dire qu’il est le fils caché de Charles et de Camilla. Ce qui sous-entend par là qu’il est l’héritier légitime du trône devant le prince William. Cela fait aujourd’hui plusieurs années que le principal concerné se démène afin d’être reconnu comme enfant du couple princier. Il n’hésite pas pour cela à révéler au grand jour tout ce qu’il amasse comme preuves de ce qu’il avance. Ce samedi 25 septembre, il a notamment publié sur sa page Facebook, une nouvelle preuve qui selon lui, est un autre élément tangible qui le mènera à être reconnu comme membre de la famille royale.

View this post on Instagram Une publication partagée par Australian Online News Network (@australianonlinenews)

La publication contient la réponse à un courrier qu’il a envoyé à la police britannique en 2015. Dans cette lettre, l’homme déclarait avoir demandé à maintes reprises au couple princier d’effectuer un test ADN. Il a également précisé qu’avant d’envoyer son courrier, il l’a fait vérifier et approuver par un grand cabinet australien de droits de la famille. Le Policier, Dave Smith, inspecteur de l’Unité des normes professionnelles de la police métropolitaine, à qui cette lettre était destinée, a accusé réception et Simon Dorante-Day a brandi cette réponse comme une nouvelle preuve de sa prétendue lignée royale.

Le 7 juillet 2015, l’inspecteur de police, lui envoyait cette réponse : « Bonjour M. Dorante-Day. Je vous confirme avoir reçu la lettre qui m’était adressée que vous m’avez envoyée par avion. J’ai ouvert la lettre qui portait mon nom et mes informations. J’ai transmis moi-même l’autre lettre, adressée au prince, à son équipe de correspondance… » C’est d’ailleurs cette réponse qu’il a partagée sur Facebook.

Simon Dorante-Day, déterminé comme jamais

View this post on Instagram Une publication partagée par Charles and Camilla (@family.of.charles.and.camilla)

Dans son post de ce 25 septembre, Simon Dorante-Day affirme avec certitude que le prince Charles et la Duchesse de Cornouailles ont bel et bien reçu sa lettre. Il s’est d’ailleurs montré très déterminé et que le silence de ses supposés parents ne fera pas disparaitre le problème et ne leur déchargera pas de la responsabilité qu’ils ont dans ce qu’ils endurent. D’ailleurs, depuis le début de cette affaire, le couple princier n’a jamais pris la peine de répondre aux demandes de leur supposé fils et n’a jamais fait de commentaires sur ce qu’il avance.

L’australien qui a vu le jour en Angleterre ne compte pas arrêter son combat, il envisage aller jusqu’au bout. Selon l’histoire qu’il raconte, il a été adopté en Angleterre alors qu’il avait 8 mois et a grandi aux côtés de Winifred, sa grand-mère adoptive qui était une employée de la maison royale. Il a également déclaré avoir reçu plusieurs visites d’une mystérieuse femme blonde.