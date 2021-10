Julie Gayet : pourquoi a-t-elle divorcé avec Santiago Amigorena ?

L’actrice française Julie Gayet qui est actuellement en couple avec François Hollande l’a d’abord été avec Santiago Amigorena. Ils ont passé six années de leur vie ensemble, mais ils ont dû se séparer pour une raison que la comédienne a évoquée lors de son entretien avec nos confrères de Paris Match.

La raison de son divorce avec le réalisateur argentin

View this post on Instagram Une publication partagée par moi (@palo_75)

L’officialisation de la relation entre François Hollande et Julie Gayet a défrayé la chronique en 2014. Ceci était dû au fait que l’ancien président était encore en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler. À partir de ce moment, la presse ne s’est pas gênée à faire des gros titres, parfois très négatifs avec cette histoire. Ce qui a beaucoup affectée la comédienne. Mais il faut savoir qu’avant cette relation qui a fait la Une des journaux, Julie Gayet a été marié à Santiago Amigorena, un écrivain et réalisateur de nationalité argentine.

Leur idylle a commencé en 2010, ils se sont mariés à Faget-Abbatial, une petite commune française située dans le département du Gers, plus précisément en région Occitanie. De leur union sont nés deux enfants : Tadeo et Ezéchiel. Mais après 6 années de vie commune, le couple va divorcer. Et dans une interview accordée à Paris Match en 2018, la mère d’enfants est revenue sur ce qui a provoqué sa séparation avec son ex-époux. Bien avant cela, elle avait déjà fait savoir que leur vie de famille n’allait vraiment pas avec ses principes et valeurs de féministes. Elle a donné plus de détails pendant cet entretien.

View this post on Instagram Une publication partagée par Marion Quantin A (@des_livres_et_du_cinema)

Elle a commencé par se souvenir que lorsqu’elle était plus jeune, elle était traitée différemment et que pendant cette période, elle avait remarqué qu’à la maison, c’est sa mère qui faisait toutes les tâches ménagères. Une fois mariée à Santiago Amigorena, le même scénario s’était reproduit dans leur ménage. Elle a fait preuve de sincérité en avouant que c’est l’une des raisons pour lesquelles elle s’est séparée de l’écrivain. La comédienne a profité de cette occasion pour signaler avec insistance que le partage des tâches à la maison n’est pas une question de sexe et que dans un couple, il est capital de s’entraider.

De bonnes relations malgré la rupture

Malgré que leur relation soit finie sur une mauvaise note, les ex époux ont gardé de bonnes relations après leur rupture. Cela se vérifie avec le message de félicitations que Julie Gayet a adressé à son ancien mari en 2019 sur Twitter. C’était pour le congratuler d’avoir été sélectionné à la fois pour le prix Renaudot et le prix Goncourt, ceci après la sortie de son livre intitulé « Le Ghetto intérieur« . Elle avait d’ailleurs fait savoir qu’elle était très fière du père de ses enfants.

View this post on Instagram Une publication partagée par Ghizlane El Bayed (@ghizlane.el.bayed.editrice)

Cette appréciation et ce soutien sont réciproques. Alors que la nouvelle de sa liaison avec François Hollande faisait les choux gras de la presse, lors d’une interview sur les antennes d’Europe 1, Santiago Amigorena avait pris la défense de Julie Gayet. C’est avec tristesse qu’il avait évoqué la manière avec laquelle les médias avaient étalé l’histoire d’amour de son ex-femme avec l’ancien président. Il avait également complimenté la mère de ses enfants en faisant savoir qu’elle est quelqu’un de très calme, une personne sûre d’elle et a enchainé avec plusieurs autres éloges.