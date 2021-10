Carla Bruni : elle se dévoile comme jamais en posant sans complexe à 53 ans

Malgré qu’elle ait arrêté de défiler, Carla Bruni reste une icône de la mode. Pour preuve, elle s’est retrouvée en couverture de l’édition de ce mois de septembre de la version coréenne du magazine Elle. Juste après cette grande apparition, elle a été contacté par l’équipe du célèbre magazine Egoïste. Elle a donc fait la Une de cet autre organe de presse. Elle est apparue très sexy et décontractée sur la photo prise par Paolo Roversi. À 53 ans, la femme de Nicolas Sarkozy continue de faire fondre les hommes.

À la Une d’un magazine pour une nouvelle fois

Après avoir fait la Une de l’édition coréenne du magazine Elle, Carla Bruni s’est retrouvée en couverture du prestigieux magazine Egoïste ce lundi 27 septembre. L’ancienne mannequin est très proche de ses fans via les réseaux sociaux. Avant la sortie du magazine en question, elle avait annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Elle était heureuse de se retrouver en couverture du légendaire magazine Egoïste et grande était sa joie d’avoir été photographiée pour cette circonstance par le grand Paolo Roversi. Une photo qu’elle a d’ailleurs postée sur son compte Instagram.

Le cliché de cette Une était en noir et blanc et l’ancienne première dame s’est affirmée de la plus belle des manières dessus. Elle avait mis une capeline accompagnée d’une belle veste noire. Sur cette photographie, on a pu admirer le joli sourire de la maman de Giulia Sarkozy qui était emportée de joie dans un rire aux éclats. On a aussi pu voir sa belle poitrine qu’elle a délicatement cachée avec sa main. Pour une femme de 53 ans, l’épouse de Nicolas Sarkozy donne l’impression d’être une jeune demoiselle de la vingtaine. Les internautes n’ont d’ailleurs manqué de notifier qu’ils étaient tombés sous le charme de la jolie franco-italienne. Hommes, comme femmes ont été séduits par cette belle photo où la femme de 53 ans a posé comme si elle était encore en activité. Ce qui prouve qu’elle n’a pas perdu les réflexes et cela lui a valu plusieurs compliments.

Toujours un immense plaisir d’être sous les feux de la rampe

En plus d’être en Une du magazine, Carla Bruni a également accordé une interview. Au cours de son entretien, la maman d’Aurélien Enthoven est revenue sur la déclaration du chanteur Jean-Jacques Goldman qui affirme que l’ex mannequin rêve d’être la femme la plus aimée du monde. Une révélation qui a d’ailleurs fait plaisir à la principale concernée qui a profité de l’occasion pour confirmer les dires de l’auteur compositeur interprète.

Au cours de cet échange dans le magazine Egoïste, Carla Gilberta Bruni Tedeschi de son vbrai nom, s’est souvenue de sa jeunesse et ce qui l’a poussé à devenir top model. Elle s’est exprimée ainsi : « J’ai adoré ce métier et c’est vrai, j’aime la reconnaissance. J’en retire une satisfaction profonde. J’aime être reconnue et j’en ai besoin« . Des paroles qui prouvent que l’ancienne locataire de l’Elysée aime avoir les regards braqués sur elle. Qui s’assemble se ressemble, Nicolas Sarkozy a aussi le même amour pour la gloire. C’est certainement l’une des raisons pour laquelle les deux tourtereaux font bien la paire depuis 2008.