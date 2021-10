Cédric Jubillar : son avocat rétablit la vérité suite aux rumeurs qui affirment qu’il serait au bord du suicide

Cédric Jubillar se trouve derrière les barreaux depuis le 18 juin 2021. En détention provisoire pour suspicion du meurtre de sa femme Delphine Jubillar, le Toulousain qui clame toujours son innocence, a vu sa requête de remise en liberté rejetée par la Cour d’appel de Toulouse, le jeudi 8 juillet 2021. Si Cédric Jubillar est détenu à l’isolement pour sa sécurité personnelle, plusieurs rumeurs ont évoqué la possible tentative de suicide de ce dernier. Sur ce point, Me Jean-Baptiste Alary, l’avocat du détenu, nous donne quelques détails que nous vous proposons de découvrir dans la suite de ces lignes.

Cédric Jubillar clame toujours son innocence !

Neuf mois ! C’est le temps qui est déjà passé depuis la disparition de Delphine Jubillar. L’infirmière de 33 ans qui plus est, la mère de deux enfants s’est tout simplement évaporée de son domicile dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Un fait inexplicable puisque jusqu’alors, personne ne sait où pourrait bien se trouver la belle infirmière, ou du moins son corps. Car elle a été présumée morte par les enquêteurs qui plus n’ont pas hésité à placer son époux en tête, dans la liste des suspects. S’il clame haut et fort son innocence dans le meurtre de son épouse depuis la disparition de celle-ci, Cédric Jubillar sera tout de même mis en détention pour ‘’homicide volontaire sur conjoint’’. C’est dans la prison de Seysses qu’il est incarcéré sous haute tension depuis le 18 juin 2021 un semestre après que sa Delphine soit disparue des radars. Et dépit de toutes les pressions que pourraient lui mettre les enquêteurs, le père de Louis et Elyah, qui d’ailleurs a perdu la garde de ses enfants depuis son inculpation, continue de nier toute implication dans l’affaire du supposé meurtre de sa femme. Et de toute évidence, il peut bien compter sur le soutien de son avocat pour soigner son image hors de la maison de détention.

Ce dernier s’est d’ailleurs livré à la presse à de nombreuses reprises, clamant l’innocence de son client et dénonçant la volonté ardente des enquêteurs d’orienter toutes les pistes vers celui-ci afin de déterminer sa seule implication dans le meurtre de sa femme et rien d’autre. Il a affirmé que dans l’affaire, plusieurs pistes ont été écartées ou n’ont pas été prises au sérieux. Comme notamment celle de la voiture qui aurait été enregistrée en plein excès de vitesse, par les caméras de surveillance dans les parages du domicile des Jubillar, la nuit de la disparition du Delphine. Ou encore, le témoignage de cette femme qui aurait affirmé avoir vu la disparue dans la rue dans les environs de 4 heures du matin, le jour de sa disparition.

Cédric Jubillar a peut-être eu l’envie de se suicider

Récemment, alors que plusieurs rumeurs sont nées sur le possible envie de Cédric Jubillar de se suicider, son avocat à clarifier certain point. Ce dernier a notamment affirmé que son client serait dans une situation pénible dans un moment les plus cauchemardesques de sa vie, et qu’il était donc normal que l’idée de mettre fin à sa vie lui traverse la tête à un moment ou un autre. Néanmoins, l’homme qui entend jusqu’au bout prouver au monde entier qu’il n’en est pour rien dans le meurtre de sa femme est déterminé à s’accrocher à sa vie malgré les menaces de mort qu’il a reçues de la part des internautes qui souhaiteraient plus que tout, rétablir la vérité sur les évènements qui se sont réellement produits dans la nuit du 15 au 16 décembre de l’année passée.

Toutefois, dans cette affaire énigmatique qui reste un mystère pour les éléments de la justice, il n’y a pas de réelle piste qui puisse mener au corps de Delphine qui jusque-là reste tout simplement disparue. Or, il est particulièrement très difficile de résoudre un meurtre sans le corps de la victime qui reste malgré tout une pièce à conviction très importante.