Céline Dion : « Une partie de moi qui n’a jamais été montrée », elle fait des révélations époustouflantes

Le 28 septembre dernier sur Twitter, Céline Dion a fait savoir à ses admirateurs que la production d’un documentaire officiel sur sa vie venait de commencer. Le long métrage qui pour le moment n’a pas encore été titré, retracera la vie et la brillante carrière de la célèbre chanteuse québécoise de 53 ans qui espère d’ailleurs que, ce film fera connaitre au monde une autre facette de sa personnalité qui jusqu’à lors n’aurait pas encore été révélé. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus d’éclaircissement sur le sujet.

Un documentaire qui promet du lourd

Vous connaissez sans doute Irene Taylor. Non ! Il ne s’agit pas de la chanteuse américaine morte 1988, mais plutôt de la cinéaste qui a été nommée aux Oscars en 2009 pour la réalisation réussie de The Final Inch, un court documentaire sur l’éradication de la polio. Cette femme de 51 ans jamais à court d’inspiration arrive toujours, à travers ses films, à plonger les téléspectateurs dans l’expérience humaine. L’année dernière, pour son film Moonlight Sonata : Deafness in Three Movements, elle a été nominée aux Emmy pour mérite exceptionnel en réalisation de films documentaires.

Cette année, elle nous promet de nous plonger au cœur de la vie de la célèbre et vénérée Céline Dion qui par ses musiques extraordinaires, réussit à rallier derrière elle ; des millions et des millions de fans de par le monde.

Le film qui devrait très prochainement apparaitre aux écrans des téléspectateurs a été conçu avec la collaboration et le soutien de Céline Dion elle-même qui n’a pas caché sa hardiesse à voir le résultat final. C’est dans un poste sur son compte Twitter mardi dernier que la chanteuse de I’m Alive a annoncé à ses millions de fans, le début de la production du film. Si elle a toujours été franche et directe avec ses admirateurs sur sa vie, la célèbre musicienne affirme que ce documentaire pourrait révéler certains aspects de sa vie qui n’ont jamais été connus du grand public. De quoi donner encore plus envie aux fans excités de découvrir les parties d’elles « qu’ils n’ont pas vues auparavant » ;

Pour l’instant, le film qui est placé sous le financement de Sony Music Entertainment n’a pas encore un calendrier de production ou de sortie. Nous espérons juste qu’il soit une réussite et qu’il nous plonge au cœur de tous les aspects de la vie de la chanteuse canadienne.

Zoom sur les débuts de carrière de Céline Dion

Benjamine d’une fratrie de 14 membres, Céline Marie Claudette Dion a vu le jour dans la ville de Charlemagne au Québec, le 30 mars 1968. C’est à partir de ses douze ans qu’elle révèle ses talents de chanteuse à grand public en sortant son premier titre « Ce n’était qu’un rêve’’. Cette chanson à grand succès qui révèle la petite fille de douze ans est le fruit d’une collaboration avec sa mère et son frère Jacques. Avec ses nombreux albums sortis par la suite, la petite Céline s’impose sans conteste au Canada comme une Star adolescente. À partir de 1990, la chanteuse commence à produire des musiques en Anglais et sort son premier Album intitulé Unisson. Aujourd’hui, celle qui a également chanté dans plusieurs autres langues à part l’anglais est l’artiste d’enregistrement canadienne ayant le plus vendu de disque dans l’histoire.