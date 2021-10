Karine Ferri : l’annonce d’un nouveau membre dans sa famille qui réjouit les internautes

Mardi 28 septembre, sur instagram, Karine Ferri a créé la surprise ! L’animatrice télé de 39 ans annonce l’arrivée d’un nouvel animal de compagnie, une petite chienne de 5 mois prénommée Bella qui fait déjà le bonheur de la famille.

Karine Ferri : Une femme pleine d’astuces

Que de belles expériences pour Karine Ferri, l’animatrice de 39 ans et mère de deux enfants, qui a passé d’excellentes vacances d’été dans le sud de la France a déjà retrouvé le chemin du plateau de l’émission Danse avec les stars, à laquelle, elle prend part, en tant qu’Animatrice. Même si récemment, elle a été l’objet d’une grosse boulette de TF1 sur les dons pour lutter contre la maladie d’Alzheimer, la partenaire de Yoann Gourcuff peut compter sur sa méthode de méditation, la cigalothérapie, pour retrouver l’équilibre et se remonter le moral. Celle qui est très attachée à ses enfants adore écouter son enregistrement des chants de cigales quand elle ne se sent pas tellement en pleine forme. Récemment, elle a affirmé être suffisamment comblée par cette pratique qu’elle emploie régulièrement pour se remettre à niveau. « Un vrai remède contre la mélancolie », a-t-elle déclaré.

Mais ce n’est pas la seule astuce dont dispose le mannequin né dans la commune de Suresnes dans le département de Hauts-de-Seine. En effet, la mère de la petite fille de trois ans prénommée Claudia, sait aussi être convaincre ses enfants. Par exemple, elle a raconté que pour amener ces derniers à accepter de se promener avec elle, il ne lui suffisait que de leurs raconter des histoires pour ensuite les inviter à aller à la plage pour rechercher des trésors perdus, ou en forêt pour retrouver des petites fées errantes sans parents.

Un nouveau membre s’ajoute à la famille

Dorénavant, un nouveau membre de la famille va se joindre aux prochaines expéditions de Karine Ferri et ses enfants. Comme elle l’a fait savoir sur son compte instagram mardi dernier, Maelle et Claudia ont une nouvelle copine : Bella, une petite chienne d’environ 5 mois. Dans son post, l’animatrice commence par exprimer sa grande joie quant à l’adoption de la petite chienne noire, qu’elle prénomme Bella. Elle a ensuite expliqué que ça faisait un moment que la famille recherche un animal de compagnie à rendre heureux, sans succès. Et finalement, ils sont tombés sur Bella qui fait déjà le bonheur de sa nouvelle mère et de ses enfants. Cette publication de l’animatrice n’est pas restée sans commentaire des ans vraisemblablement très ravis de la nouvelle.

Une défenseuse des animaux

À l’instar de plusieurs autres personnalités de télé, Karine Ferri est fortement engagée dans les œuvres associatives ayant pour vocation de participer à la défense des animaux et la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Dès lors, chaque mois, la conjointe de Yoann Gourcuff apporte son soutien financier à l’association ‘’30 millions d’amis’’. Elle donne également de l’argent pour la finance des opérations des animaux mourants qui vivent dans les refuges malgré que ces opérations puissent parfois couter très cher. L’animatrice télé de 39 ans ne s’arrête pas seulement aux financements des œuvres visant à la sauvegarde des animaux, elle accorde aussi son temps à cette cause en prenant part à des campagnes qui visent à réduire les taux d’abandons des animaux.