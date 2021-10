Mort de Daniel Mickelson : décédé à l’âge de 23 ans, les raisons de sa disparition dévoilées

Daniel Mickelson, l’étoile montante du cinéma américain s’est éteinte le dimanche 4 juillet 2021. Trois mois environ, plus tard, les causes de son décès sont révélées par nos confrères du Sun. L’acteur étasunien aurait perdu la vie à cause d’une forte ingestion de dose d’un mélange de drogue et d’autres substances. Nous vous proposons de découvrir, plus de détails sur le sujet dans la suite de ses lignes.

Une étoile montante, avec un brillant avenir

View this post on Instagram Une publication partagée par Daniel Mickelson (@danielmickelson)

C’était le générique de fin pour le comédien américain Daniel Mickelson, le 4 juillet 2021. C’est sa sœur Meredith Mickelson qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. Dans sa publication, on peut sentir le chagrin qui anime la famille du défunt acteur, qui plus était le meilleur ami et le confident intime de sa sœur. Pour le reste du monde, le jeune homme âgé de 23 ans, était considéré comme une étoile montante dans le cinéma. Ce qui rend particulièrement encore, son décès très triste et regrettable. Il s’est révélé au grand public à travers ses rôles dans plusieurs films et séries à l’image de The Killer Clown Meets the Candy May, sorti il y a deux ans, et de Mani, diffusée, il y a deux ans également.

View this post on Instagram Une publication partagée par Daniel Mickelson (@danielmickelson)

Mais, la réputation du jeune prodige ne s’arrêtait pas seulement à l’univers cinématographique, il était aussi connu pour avoir lancée sa propre marque de vêtement qu’il baptise Kids back home. C’était le projet de ses rêves qu’il venait d’accomplir, mais malheureusement, il ne vivra pas assez longtemps pour le voir s’agrandir. C’est aussi un autre aspect qui touche dans l’histoire de Daniel Mickelson qui très récemment, se trouvait à Hawaï en compagnie de Maddie Harley, sa compagne, pour les vacances d’été. Un véritable rayon de soleil qui disparait aussi tragiquement, ça laisse beaucoup de monde dans le chagrin, et ce ne sont certainement pas les condoléances qui enlèveront la douleur au cœur de toutes ses personnes pour qui le jeune Daniels était une véritable source de lumière. Exprimant sa douleur, la fille de Cindy Crawford s’est remémorée de quelques souvenirs passés avec le jeune prodige qu’elle pût notamment considérer comme son grand complice.

Mélange de cocaïne et de fentanyl

Deux mois se sont déjà succédé depuis l’annonce du décès de Daniel Mickelson, mais des nouvelles continuent de jaillir sur les causes exactes de son décès. Mardi 28 septembre 2021, Sun, donne un peu plus de détails sur les véritables éléments qui ont conduit à la perte tragique de l’acteur. En effet, celui qui côtoyait le fils de l’ancien gouverneur de la Californie, Patrick Schwarzenegger, ou encore le célèbre mannequin Jordyn Woods, serait mort des suites d’une overdose de drogue et de médicaments puissants, d’après les résultats de l’autopsie.

View this post on Instagram Une publication partagée par Daniel Mickelson (@danielmickelson)

En effet, le jeune acteur aurait combiné de la cocaïne et du fentanyl qu’il aurait ensuite ingéré. Or, un tel mélange peut s’avérer toxique à cause des constituants de chacun des deux éléments. Vous savez sans doute que le fentanyl est analgésique, donc sa prise produit un grand effet euphorisant. C’est sans doute ce que rechercherait l’acteur et qui finira par lui couter la vie. Au vu de cela, les enquêteurs de la ville de Los Angeles ont conclu dans leur rapport que la mort du comédien ne pouvait être un suicide, il s’agissait bien d’une perte accidentelle. D’ailleurs, il n’avait aucune raison apparente de se suicider, d’autant qu’il avait encore toute sa vie devant lui et qu’il n’était dans aucune difficulté financière ou émotionnelle.