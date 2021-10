Nagui : il réunit 02 célébrités de la musique et rend les internautes fous

Nagui rend les internautes dingues ! Le présentateur de France 2 a publié sur son compte instagram, un selfie dans lequel on peut le voir en compagnie de deux célébrités de la musique qu’il a réunie pour son émission Taratata. Un duo qui fait déjà saliver les fans. Nous vous proposons de découvrir plus d’information sur le sujet en lisant la suite de l’article.

Nagui plus déterminé que jamais ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Antoine Leonzi (@toinou94)

Nagui peut désormais montrer son sourire. Télécrochet The Artist qu’il a récemment proposé n’a pas été un succès. L’émission qui a été créée promouvoir des artistes inconnus au grand public et leurs permettre de lancer leurs propres musiques n’a pas été bien reçu par les téléspectateurs. Et ça, Nagui là très bien compris. En dépit du fait que son émission ne passera plus à la télévision les samedis en prime time face au concurrent The Voice All Stars, Nagui ne perd pas courage et prend déjà ses marques pour offrir du lourd à ses téléspectateurs. Relégué au vendredi soir pour son émission, le papa de 4 enfants ne désespère pas, et compte bien finir la saison avec succès. Après tout, il faut reconnaître qu’il en est bien capable et puisque vous le savez, nous ne sommes encore qu’au début de la nouvelle saison et beaucoup de choses pourraient arriver.

La grande surprise

View this post on Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Pour le reste, le prochain numéro de Taratata, réserve beaucoup de spectacles pour les téléspectateurs. En effet, Nagui a réuni deux célébrités de la musique pour une prestation hallucinante. C’est à travers une publication sur son compte instagram que l’animateur a montré un aperçu de la collaboration entre Ed Sheeran et Vianney, respectivement Britannique et Français. Par ailleurs, l’animateur n’a pas caché sa joie par rapport à ce coup de maître qu’il a réussir à opérer. « Tellement heureux de réunir sur taratata deux artistes que j’aime Ed Sheeran et Vianney et qui n’ont pas oublié leur premier pas sur ce plateau. Leur duo est juste Perfect », peut-on lire dans sa publication sur instagram. Un post qui a reçu une vingtaine de milliers de j’aime et plusieurs commentaires. Preuve de l’enthousiasme des fans plus qu’excité de voir le résultat de cette collaboration. Même s’ils jugent déjà le 29 octobre très loin pour découvrir le duo, les fans sont particulièrement certains que leurs prestations va être du lourd

Bref aperçu sur taratata

View this post on Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Taratata est un programme musical français crée et animé par Nagui en 1993. À l’origine, le style de chansons pivots de l’émission est le rock. Cependant, en date d’aujourd’hui, tous les styles sont abordés dans le programme ayant fait le tour de plusieurs chaines RTL2, TV5 Monde et TV5 Québec Canada, au fil du temps. Depuis 2006, l’émission de l’émission se fait simultanément sur France 2 et sur Virgin Radio. Cette émission qui était diffusée 100% en direct avant 2013, a été plusieurs fois classée en tête de liste de meilleures émissions musicales. Ce qui a permis à son animateur Nagui d’être récompensé de nombreuse fois.

En dehors de Taratata, Nagui est notoire pour d’autres émissions particulières qu’il présente et qui sont diffusée sur diverses chaînes. À titre d’exemple, nous pouvons énumérer Que le meilleur gagne, N’oubliez pas votre brosse à dents, N’oubliez pas les paroles, tous diffusées sur France 2. Aujourd’hui, Nagui fait partie des meilleurs animateurs en France.