Yannick Noah : il publie une photo de lui méconnaissable sur Instagram et bluffe ses fans

Ce mardi 28 septembre sur Instagram, Yannick Noah a dévoilé un hallucinant cliché de lui qui n’a pas manqué de frapper ses followers d’étonnement. Le chanteur s’est tout simplement métamorphosé sur la photo qu’il a publiée. Nous vous proposons de lire cet article pour obtenir plus de détails sur le sujet.

Une surprenante photo

Mardi dernier, c’était la surprise générale pour les abonnées de Yannick Noah. Celui qui a été un excellent joueur de tennis, avant de se reconvertir dans la musique qui est son autre passion, a posté un cliché sur Instagram, un super cliché inhabituel qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses fans. Très présent sur les réseaux sociaux, le chanteur n’hésite pas à partager son quotidien avec ses nombreux abonnés. Du moins, quelques faits de ses journées, à travers les publications de photos de lui, seules ou en famille. C’est notamment ce qu’il a fait le 28 septembre. Normalement, ça ne devrait être rien d’inhabituel, puisque l’ancien sportif professionnel en a, l’habitude. Mais, il faut dire que ce n’est pas la publication en lui-même qui surprend les abonnées du célèbre chanteur, mais plutôt, son contenu.

En effet, sur la photo publiée, le chanteur de 61 ans apparaît méconnaissable. On aurait dit qu’il s’était métamorphosé. C’est sans conteste une ancienne photo de lui, mais la différence ne devrait pas être aussi remarquable, attendu que son visage n’a pas vraiment changé. En réalité, ce qui le rend nouveau sur la photo n’est rien d’autre que le look qu’il y a adopté. Costume-cravate, coupe de cheveux presque jamais vus venant de lui… bref, une allure moins décontractée que d’habitude. C’est ce qui a laissé tout le monde dans l’étonnement.

La réaction des internautes

Comme de bien entendu, le public ne pouvait pas manquer de donner son avis sur ce cliché inhabituel du chanteur. Quand on sait que d’habitude l’ex-joueur de tennis ne porte pratiquement, jamais, de costume, il est donc normal que, l’étonnement, après un certain temps, laisse place à l’enthousiasme. C’est ce nouveau sentiment qui pousse à féliciter ou apprécier le look du chanteur. Dès lors, on a pu voir de nombreux commentaires sur le post de l’ancien sportif professionnel. « Superbe, la grande classe !!!! » ou encore, « Beau gosse un jour beau gosse toujours », peut-on notamment, lire. De quoi donner le sourire aux lèvres du sexagénaire, récemment endeuillé.

En effet, le chanteur a perdu un grand proche de lui. Il s’agit d’un certain Ibrahim Mbombo Njoya, souverain d’un petit peuple camerounais appelé Bamouns. S’exprimant sur cette disparition, Yannick Noah a fait savoir qu’il considérait cet homme comme son ‘’tonton’’. Dès lors, on imagine la grande tristesse et le chagrin que peut lui causer ce décès. Toutefois, l’ex d’Isabelle Camus peut compter sur ses aficionados pour rester dans l’ambiance.

Zoom sur les titres de Yannick Noah dans le tennis

Pendant sa carrière d’athlète, Yannick Noah n’est pas resté loin des titres. Le joueur de tennis a été sacré champion du tournoi de Roland-Garros en 1983 devenant ainsi le premier joueur français ayant gagné un tournoi du Grand Chelem de l’ère open. Et, comme jusqu’à ce jour, aucun joueur français n’a réalisé cette prouesse, il demeure donc seul sur son trône. Yannick Noah est aussi le joueur français qui obtient une meilleure place au classement de l’ATP. En simple messieurs, il porte également la casquette de joueur français le plus titré. En 1991, il mène l’équipe de France vers la victoire de la coupe Davis, en tant que capitaine. Même chose en 1996 et en 2017.