Charlene de Monaco : une nouvelle photo d’elle toute souriante, mais qui inquiète les internautes qui la trouvent amaigrie

Depuis près de deux trimestres, Charlène de Monaco se tient loin du rocher. Bloquée dans le pays de Nelson Mandela, pour des raisons sanitaires, Charlène de Monaco tente toujours d’apporter une certaine assurance à sa communauté sur son état de santé en faisant régulièrement des posts sur son compte instagram. Récemment, elle a encore publié une nouvelle photo d’elle avec un visage aussi souriant que d’habitude, mais un physique très diminué. Une publication qui inquiète vivement les internautes. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus de détails sur le sujet.

Charlène de Monaco : Pas au top de sa forme physique

View this post on Instagram Une publication partagée par Charlène De Monaco (@char.lene392)

Début septembre, c’était la panique après l’annonce de l’hospitalisation d’urgence de la princesse consort de Monaco. Des bruits de couloirs ont tout de suite commencé à jaillir sur la gravité de son état de santé. Mais, très rapidement, le Prince Albert met fin aux rumeurs en annonçant que son épouse n’avait rien d’inquiétant et qu’il ne s’agissait que d’une infection bénigne qui était sans incidence sur la santé générale de celle-ci.

À plus de 12 000 km de son épouse et de ses enfants, Charlène continue sa convalescence en toute tranquillité. Au passage, elle prend constamment le soin de donner de ses nouvelles à toute sa communauté dispersé dans le monde, via ses publications sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Pas plus tard que samedi dernier, elle a encore montré une photo d’elle toute souriante comme d’habitude avec en légende deux mots anglais qui donnent, un seul, en français, « Bénie », suivit d’une émoticône de cœur. Seulement, bien que cette publication sonne comme une assurance, les internautes ne la perçoivent pas sur cet angle. La raison ? La princesse consort était très amaigrie sur la photo. Une chose assez préoccupante d’après ses followers.

View this post on Instagram Une publication partagée par The Royal Pages (@theroyalpages)

Néanmoins, ceux-ci ont tenté d’apporter leur soutien à l’épouse du souverain monégasque, à travers leurs divers commentaires sur le post qui a obtenu 33 109 Likes à l’heure où nous écrivons cet article. Pour rappel, depuis le départ de la princesse consort pour son pays natal, des rumeurs d’une possible séparation d’avec son mari font de grands ravages, tant bien, sur les réseaux sociaux, que dans la presse. Mais Albert de Monaco, au cours d’un entretien accordé au célèbre magazine américain ‘’People’’, déments les rumeurs et rassure sur l’état de ses relations avec son épouse. Il a confié que sa femme lui manque beaucoup et aussi aux enfants dont il s’occupe tout seul depuis le départ de sa femme.

Une princesse engagée dans plusieurs causes

View this post on Instagram Une publication partagée par Charlène de Monaco 👑 (@charleneofmonaco)

Récemment, Charlène de Monaco bien qu’elle soit loin du Rocher s’est vu accorder un poste important au sein de l’organisation de la croix rouge de Monaco : celle de Vice-présidente. Dans le passé, elle s’est toujours montrée très dévouée à la cause de cette organisation et ce poste peut être considéré comme une récompense pour sa dévotion. Et ce n’est pas seulement la cause sanitaire mondiale qui préoccupe cette princesse au grand cœur, elle milite également pour la défense de la cause animale. Et malgré sa posture actuelle, l’ancienne nageuse essaye toujours de montrer son soutien à cette cause. Depuis le printemps, elle a déjà posté plusieurs photos pour sensibiliser sur la protection des rhinocéros.