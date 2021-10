Jenifer : excédée, elle pousse un énorme coup de gueule et fait des révélations chocs dans The Voice All Stars

Samedi 2 octobre 2021, sur le plateau de The Voice, Jenifer, a vécu une soirée bouleversante et a même menacé de se retirer de l’émission.

Jenifer a fait une montée de lait, samedi dernier sur le plateau du télécrochet de TF1, The Voice All Star, lors du déroulement de la première soirée des cross-battles. Durant quelques instants, la coach aurait même laissé entendre son envie de se retirer de l’émission. Nous vous présentons plus de détails sur ce sujet dans la suite de ces lignes.

Le télécrochet de TF1 est désormais une arène romaine

Laissez de côté tous ce que vous croyez savoir sur The Voice All Star ! Le télécrochet de TF1 est un véritable lieu de spectacle. La première phase du déroulement de la saison, qui consiste à l’audition à l’aveugle, est désormais derrière nous. Maintenant, c’est une bataille épique qui sera lancée devant les caméras de TF1. Une épreuve redoutable pour toutes les parties prenantes : Talents et coachs. Et cela a bien débuté samedi dernier avec déjà une vive tension dès cette première soirée. Pour éviter de voir leurs talents éliminer dès cette phase, les coachs sont déjà lancés sur les stratégies adéquates qu’il requiert de mettre en place.

Sacrée réaction de Jennifer

Il ne fait aucun doute que Jenifer n’avait pas prévu que la soirée se déroulerait comme elle l’a vécue ce samedi. Très enthousiaste de retrouver Al.Hy, la mère de 38 ans s’écroule quand celle-ci a été éliminée. Cette élimination qui intervient à l’issue d’un face à face très spectaculaire entre Al.Hy et Flo a complètement dévasté la mère de Aaron Nouchy, Juvanni Fieschi, Joseph Neuvic et elle n’est pas restée silencieuse là-dessus. Elle a laissé entendre son choc et même exprimer de vive voix son désir de quitter l’émission. Cette réaction n’a pas manqué d’étonner ses collègues et même le public, puisque personne ne semble comprendre son réel problème. S’expliquant quelques minutes après sur son comportement, celle que les internautes ont déclarée mauvaise perdante, conçoit qu’elle ne devrait pas avoir une telle réaction et exprime son admiration envers Flo, mais se dit toujours déçue de voir, Al.Hy et Flo, chanter ensemble. Elle ne concevait donc pas le fait qu’on mette sur la même scène, alors que la saison reste loin d’être achevée, deux personnes aussi talentueuses.

Interruption de l’émission

À l’issue du face à face entre Flo et Al.Hy, d’autres candidats ont pu monter à leurs tours sur le podium pour s’affronter. Cependant, le tournage a été interrompu pendant un laps de temps pour permettre à Jenifer de retrouver ses esprits. Cette dernière a fait savoir qu’à l’annonce des résultats qui étaient défavorables à sa candidate, elle avait failli s’évanouir, car le choc ressenti était grand. En effet, Jenifer n’a jamais caché son admiration pour Al.Hy, et a même développé une relation plus poussée avec cette dernière. Elle se sent donc très abattue, au vu des grands projets de la candidate, que l’aventure pour elle s’achève à cette phase de la saison.

De son côté, Al.Hy a également exprimé sa déception face à son élimination, mais estime qu’il lui fallait bien cela dans sa carrière. « J’ai ressenti un sentiment d’urgence, j’ai compris que j’avais envie de partager ma musique, que j’avais des choses à dire. Je ne peux encore rien dire, mais j’ai beaucoup de chansons de prêtes. Faudra me suivre sur internet pour connaître la suite. », a-t-elle confié. Si Al.Hy est désormais éliminée de The Voice, cela ne met tout de même pas fin à ses projets. La jeune star a signé avec le Label de Claudio Capéo et très prochainement, nous pouvons être sûrs d’entendre sa ravissante voix à nouveau. Pour sa part, Jenifer a vécu une triste soirée puisque trois autres de ses talents se sont également vus éliminés.