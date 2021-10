The Voice All-Stars : « Mika ne nous a pas défendus », le groupe néo parle de son élimination dans l’émission

Le groupe Néo, dans une interview accordée à TV Mag, est revenu sur son élimination de The Voice All-Stars et a saisi l’occasion pour accuser son coach Mika.

Après la première étape, ce samedi 2 octobre, c’était la deuxième étape de The Voice All Stars. C’était donc le premier numéro des cross-battle du télé-crochet. Au terme de cette autre étape de la compétition, le groupe Néo a été disqualifié et au lendemain de leur sortie de ce concours de chant, ces artistes sont revenus sur leur élimination. C’est dans les colonnes de TV Mag que les membres du groupe ont fait savoir que leur coach ne les avait pas défendus comme il le fallait.

Les internautes pas contents suite à l’élimination de certains candidats

View this post on Instagram Une publication partagée par N E O (@neo_thevoice_allstars)

Jenifer, Florent Pagny, Mika, Zazie et Patrick Fiori sont les coachs qui ont la lourde tâche de conduire les candidats cette année à la finale de The Voice. Une édition anniversaire baptisée The Voice All-Stars au cours de laquelle 30 talents ont été sélectionnés pendant les auditions à l’aveugle. Ce samedi 2 octobre, le télé-crochet était riche en rebondissements avec les cross-battle. C’est d’ailleurs le public qui avait la responsabilité de désigner le vainqueur de chaque bataille. Les 101 mélomanes présents dans la salle étaient équipés d’un boîtier électronique avec lequel il votait. C’est donc le candidat qui récoltait le plus de suffrages qui avait le droit de continuer l’aventure.

Certains candidats favoris comme Olympe, Al.Hy, ou encore Anthony Trice ont vu leur rêve de se présenter à la demi-finale de samedi 16 octobre être stoppé. Les internautes n’ont pas été contents de ces éliminations. Ce qui a aussi été le cas pour le trio Néo composé de Xam Hurricane qui a été finaliste de la saison 7 en 2018 avec Pascal Obispo comme coach, Michael Bucquet qui avait été éliminé par K.O au cours de la saison 9 en 2020 et enfin Mathis Gardel qui est inconnu du grand public.

Le groupe mécontent de son élimination, accuse Mika, son coach

View this post on Instagram Une publication partagée par Mika (@mikathevoice)

S’ils ont séduit les coachs lors des auditions à l’aveugle avec la reprise du titre La Grenade de Clara Luciani, les trois chanteurs du groupe Néo ont malheureusement fait leurs adieux au public de The Voice ce samedi 2 octobre lors des cross-battle. Ils ont perdu face à Demi-Mondaine. Au lendemain de leur disqualification, les membres du groupe ont accordé une interview à TV Mag. Ils ont commencé par parler de leur choix du coach. Michael a affirmé ceci : « On était assez raccord, même s’il y a eu des hésitations. C’était avant tout une décision de groupe« . Mathis avait un avis différent de son coéquipier : « Personnellement, je ne connaissais aucun des trois coachs qui s’étaient retournés. Les trois avaient l’air très sympathiques. Mais, a posteriori, j’aurais choisi un autre coach« . Xam quant à lui a fait savoir qu’ils avaient deux coachs. Pascal Obispo qui les conseillait à distance et Mika qui les encadrait dans l’émission. Il a révélé ne pas savoir si cette situation a déplu à Mika.

View this post on Instagram Une publication partagée par N E O (@neo_thevoice_allstars)

Mais il est clair que les chanteurs n’ont pas bien accueilli leur élimination. Au cours de cet entretien, Mathis a confié avec regrets qu’il a eu l’impression que Mika ne les a pas défendus comme il le fallait. Il a dit ceci parce que leur coach a spécialement complimenté Demi-Mondaine, leur adversaire. Michael de son côté a acquiescé les propos de son confrère en faisant part de la surprise qui s’est emparée d’eux quand ils ont écouté la réaction de leur coach. Le groupe évoluera désormais à deux car Michael a quitté le bateau pour suivre sa propre vision qui ne cadrait plus avec les autres membres du groupe.