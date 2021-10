Jérémy et Candice (Koh-Lanta) : ils franchissent une nouvelle étape dans leur relation

Jérémy Raffin est un homme heureux ! Entre lui et Candice Boisson, c’est toujours le vrai bonheur qui plane. Les deux amoureux qui vivent une belle et passionnante idylle depuis 5 années de cela, ont annoncé une formidable nouvelle à leurs nombreux followers. En effet, l’aventurier et sa compagne ont pris la décision de partager dorénavant le même toit. Nous vous donnons plus de détails sur le sujet dans les lignes qui suivent.

Une sortie prématurée dans Koh-Lanta pour Candice

Si vous êtes un passionné de Koh-Lanta, vous conviendrez sans doute que cette émission de TF1 accélère le rythme cardiaque à une fréquence ô combien inhabituelle. Entre affrontement, trahison et vengeance, ce jeu télévisé réserve trop de suspens aux téléspectateurs. Si Candice Boisson est apparue particulièrement très en forme pour cette troisième participation au jeu, elle n’a sans doute pas envisagé une élimination prématurée. Cependant, c’est ce qui s’est passé le mardi 28 septembre dernier. Et, elle n’a pas pu contenir ses larmes. En effet, il a suffi d’une erreur stratégique et d’une trahison de son équipe pour que la jolie brune se retrouve hors du game.

Une nouvelle aventure

Si tout semble perdu pour la jeune femme dans le jeu télévisé de TF1, sa vie réelle est emplie de bonheur. Et d’ailleurs, un autre vient s’en rajouter. En effet, depuis 5 ans qu’elle partage la vie de Jérémy Ruffin, rencontré au cours de la seizième saison du célèbre jeu, ils n’ont jamais vécu sous le même toit. Semaine passée, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en s’installant ensemble dans un nouvel appart. Ce qui marque le début d’une aventure extraordinaire pour les deux amoureux qui viennent peut être de faire un grand pas vers le mariage. Pour le reste, Candice n’a jamais caché son souhait de s’associer à son prince charmant pour toute la vie. En 2020, au cours d’une session de question-réponse organisée sur les réseaux sociaux, la belle femme n’a pas hésité à évoquer sa vision de la prochaine décennie. Et qui de mieux que Jérémy, pouvait-elle imaginée dans sa maison de bonheur dans 10 ans ?

Une publication qui enflamme les réseaux sociaux

C’est sur instagram que, chacun de son côté, les deux amoureux ont fait parvenir la bonne nouvelle aux fans, dimanche dernier. Cependant, l’annonce a été faite suivant le même modèle sur leurs deux comptes. D’abord une photo, et ensuite quelques mots en légende. Sur le cliché posté, on peut clairement voir Jérémy Ruffin et Candice Boisson en plein câlin dans leur nouvelle demeure. En légende de sa publication, la Campagne de l’aventurier a été très brève « 5 ans d’amour plus tard. Notre premier cocon d’amour. Je t’aime Jérémy », peut-on lire. Pour sa part, Jérémy est allé un peu plus dans les détails.

À en croire sa légende, cette nouvelle aventure constitue le plus grand changement qu’il ait connu dans sa vie. Il a également annoncé que pour l’heure, ils ont aménagé en location, mais bientôt, ils seront dans leur véritable demeure. À ce propos, l’aventurier déclare vouloir une vielle maison à retaper à sa façon. Il profite donc de l’occasion pour lancer les internautes sur la recherche d’une maison pareille. De leurs côtés, les fans ne sont pas restés indifférents à cette bonne nouvelle. Ils ont accueilli la nouvelle très positivement et n’ont pas hésité à commenter les publications de deux amoureux et à leur souhaiter tout le bonheur.