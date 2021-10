Nathalie Marquay : elle pose avec son ex Patrick Bruel sous le regard de Jean-Pierre Pernaut

Dimanche 3 octobre 2021, Jean Pierre Pernaut et Nathalie Marquay étaient de passage à Lorraine pour prendre part à la Foire de Metz. Le couple a pris une photo avec le chanteur Patrick Bruel qui plus est un ex de l’ancienne miss France. C’est d’ailleurs cette dernière qui a pris le soin de dévoiler la photo sur Instagram. Nous vous proposons de découvrir plus de détails sur ce sujet en lisant la suite de cet article.

Nathalie Marquay : La définition du succès ?

Entre le succès et Nathalie Marquay, il n’a jamais eu de distances particulières. Dans tous ce qu’elle a entrepris dans sa vie, elle a toujours connu de réussite spectaculaire. Reine de beauté, actrice et animatrice sont des adjectifs qui comme tant d’autres qualifient la maman de 57 ans élue miss France en 1987. Désormais, elle apparait régulièrement sur le plateau de Cyril Hanouna dans la célèbre émission Touche Pas à Mon Poste, En tant que chroniqueuse. Belle comme une reine, la maman de Lou et Tom, n’hésite pas à dévoiler régulièrement une part de son quotidien sur les réseaux sociaux et même, quelques aspects de sa vie privée.

Avant de devenir la femme qui comble le célèbre journaliste Jean-Pierre Pernaut, l’ancienne miss France a vécu un bref poème d’amour avec le célèbre chanteur Patrick Bruel alors qu’elle avait 23 ans. Aujourd’hui encore, elle a le souvenir d’un homme ô combien généreux et très intelligent. Manifestement, les deux ex-partenaires ont gardé une très bonne relation depuis leur rupture.

Une publication qui a suscité plein d’interrogation de la part des internautes

2 octobre 2021, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont fait une descente en Lorraine pour prendre Foire de Metz. A l’occasion, ils ont rencontré un certain Patrick Bruel avec qui ils ont pris un cliché. Lequel, comme toutes les autres photos de l’évènement, s’est retrouvé sur le compte instagram de la chroniqueuse de 57 ans. Celle-ci a pris le soin de mettre en légende le plaisir qu’elle ressent vis-vis de sa participation à cette foire qui l’a permis de rencontrer les lecteurs de son nouveau ouvrage intitulé ‘’moi j’y crois’’. Mais aussi, dans la même publication, elle n’a pas caché sa joie de rencontrer avec son mari, leur « ami Patrick Bruel ! ». Seulement, à ce niveau, les internautes n’ont pas pu retenir leurs langues. Ils se sont évidemment demandé si cette pause n’avait pas été objectée de jalousie de la part de Jean-Pierre Pernaut. Après tout, la question est évidente, quand on sait quel antécédent il y a eu entre Nathalie Marquay et Patrick Bruel.

Pour rappel, c’est en 2007 que Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont promis de s’aimer pour le meilleur et le pire jusqu’à la mort, devant les autorités compétentes. Cette union est intervenue cinq après leur première rencontre à l’élection de miss France 2002. Dans leur couple ils ont connu à deux reprises la joie de concevoir donnant ainsi naissance à Lou né en 2002 et Tom né en 2003 qui sont sans conteste, deux ravissants enfants. Si Jean-Pierre Pernaut, atteint d’un cancer de la prostate, s’est retiré du JT de TF1 depuis quelques années déjà, il peut toujours compter sur le soutien des membres de sa famille pour lui donner la joie au cœur.