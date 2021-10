Sonia Mabrouk : « Il rentre extrêmement tard », ses révélations-chocs à propos de son couple avec le chef Guy Savoy

Dimanche dernier, dans les colonnes du journal du dimanche, Sonia Mabrouk livre des détails sur son couple avec Guy Savoy. L’animatrice et le chef cuisinier vivent un passionnant poème d’amour loin des projecteurs malgré leurs calendriers très chargés. La journaliste de 43 ans révèle qu’elle aurait adoré avoir l’opportunité de passer plus de temps avec son partenaire. Elle fait également savoir le petit rituel mis en place avec son conjoint pour essayer de passer des moments à deux entre amoureux. Nous vous proposons de découvrir plus de détail sur le sujet en lisant la suite de cet article.

Des emplois du temps très chargés

C’est un amour de dingue qui lie Guy Savoy et Sonia Mabrouk. Week-end dernier, la femme de 43 ans a fait quelques révélations, au micro du Journal du dimanche, sur des sujets relatifs à sa vie personnelle. Dans son interview, elle évoque notamment sa relation avec le chef cuisinier Guy Savoy. La journaliste révèle qu’en plus du fait que leurs emplois du temps sont particulièrement très chargés, leurs rythmes de vie diffèrent grandement. Elle raconte qu’il est très difficile pour eux de se voir en semaine, puisque, Guy Savoy, qui travaille dans son restaurant jusqu’à pas d’heure, rentre naturellement tard, alors qu’elle, elle se met au lit très tôt à cause du fait qu’elle doit se réveiller à 4 h 15 et se présenter pour les journaux matinaux.

Dès lors, il fallait que les deux amoureux s’adaptent à cette situation qui ne dépendait pas vraiment de leurs volontés. Ils ont donc mis en place un petit rituel pour s’accorder un peu de temps. En effet, tous les samedis soirs, madame s’en va rejoindre monsieur dans son restaurant pour le voir travailler et en même temps passer du temps en sa compagnie. Ils font d’une pierre deux coups. À ce sujet, Sonia Mabrouk confie qu’à rôder dans cuisine de son homme les samedis soirs, elle se sent comme la petite souris dans le célèbre film de dessin animé Ratatouille.

Un projet en perspective

La journaliste qui ne manque pas d’évoquer sa grande admiration envers son amoureux envisage même d’écrire un livre dont celui-ci fera l’objet principal. « Guy incarne pour moi l’art de vivre à la française. Sur un marché, il connaît tout de son histoire, des produits de la terre et de la mer. Ma mère et ma grand-mère m’ont fait découvrir des saveurs relevées. À mon tour de les lui faire découvrir. Je le vois comme un enrichissement », a-t-elle déclaré.

Sonia Mabrouk : Une femme de caractère

Pour sa part, Guy Savoy est tout aussi impressionné par le savoir fait de son épouse. Le 24 septembre dernier, lui aussi a eu droit d’évoquer sa tendre chérie dans une interview accordée à Paris Match. Et, il n’a pas hésité à faire savoir tout son plaisir de partager sa vie avec une si belle et talentueuse femme. Et même si cette dernière reste une femme de caractère, elle est d’une douceur incontestable.

Pour rappel, Guy Savoy et Sonia Mabrouk se sont croisés pour la première fois en 2013. À cette époque, le chef étoilé était reçu par la journaliste sur le plateau de Public sénat. Un coup de foudre a lieu. Et, ils se sont tous de suite sentis compatibles, l’un à l’autre. Leurs relations sont rendues officielles il y a trois ans de cela et depuis, ils vivent une belle histoire d’amour.