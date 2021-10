Mort de Bernard Tapie : « au revoir Daddy », ce tendre hommage rendu par son petit-fils Rodolphe

Dimanche dernier, Bernard Tapie est passé de vie à trépas à l’âge 78 ans. L’ancien patron de l’olympique de Marseille a succombé à un double cancer de l’estomac œsophage après 4 années de lutte acharnée. À l’instar de toutes les personnes qui ont tenus à saluer la mémoire de ce valeureux homme, son petit-fils Rodolphe, a lui aussi, rendu un dernier salut à son grand-père. Nous vous proposons de découvrir dans la suite de ces lignes, plus de détails sur ce sujet.

Bernard Tapie : mort d’un double cancer

C’était le générique de fin pour Bernard Tapie le dimanche 3 octobre. Celui qui, 4 années en arrière, annonçait son premier cancer à l’estomac, a tiré sa révérence chez lui entourée des membres de sa famille. En effet, sa tumeur initiale, s’est propagée dans d’autres parties de son corps et malgré, ses nombreuses opérations, il n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu.

Désormais, plus que le souvenir d’un homme d’affaires, d’un homme politique, d’un chanteur, d’un comédien et d’un père de famille qui aime et chérit ses enfants restera dans les mémoires. Durant toute sa vie, Bernard Tapie n’a laissé personne indifférent. Il a répandu sa joie de vivre autour de lui, en faisant preuve de bienveillance et de bonté.

Il commence son combat contre le cancer au cours de l’été 2017 plus précisément en septembre. Le trimestre suivant, soit en janvier 2018, il se faisait opérer après avoir subi plusieurs traitements de chimio. Durant la même année, il fait savoir qu’on lui avait encore diagnostiqué un second cancer à l’œsophage. Plus tard, il révèlera que la tumeur a évolué au niveau des poumons. Enfin, en avril 2021, il annonce avoir dorénavant des atteintes aux cerveaux et aux reins.

C’est à travers la chaîne BFM TV que sa famille a annoncé la triste nouvelle. « Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d’un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet », a communiqué la famille du défunt. Ceux-ci ont également fait part de la volonté du disparu d’être inhumé à Marseille, sa ville d’adoption qu’il considère depuis toujours comme sa ville de cœur.

Hommage émouvant de Rodolphe Tapie à son grand-père

L’annonce de son décès a suscité une vague d’hommage provenant de diverses personnalités politiques et sportives. Si pour l’instant, les membres du géant homme d’affaires ne se sont tous, pas encore formellement exprimés sur le décès de celui-ci, Stéphane Tapie a pris le devant en postant un petit message d’adieu sur son compte instagram. Mais, il n’est pas le seul. En effet, quelques heures seulement, après la publication de son oncle, Rodolphe Michaux-Tapie a aussi tenu à laisser quelques mots en honneurs de son papy. « Au revoir daddy ! A jamais dans mon cœur, à jamais le meilleur » peut-on lire sur son compte Tweeter.

Bernard Tapie qui reste un grand ami de Jean Paul Belmondo peut désormais s’estimer heureux d’être parti quasiment aux mêmes moments que lui puisqu’il avait évoqué ce souhait auparavant.