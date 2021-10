Camille Gottlieb longiligne : voici comment elle s’est métamorphosée

Camille Gottlieb devient de plus en plus amincie depuis un certain temps, découvrez les raisons.

L’été dernier, la nièce du souverain de Monaco surprenait ses fans en publiant des photos d’elle sur lesquelles, elle apparaissait de plus en plus amincie. Et depuis, elle n’a pas cessé de perdre de poids. Dorénavant, elle est devenue plus longiligne que jamais. Découvrez dans cet article l’impressionnante transformation.

Surprenant changement de look pour la fille de Stéphanie de Monaco

Restée à Monaco durant tout l’été pour les vacances, la fille de la princesse Monaco a publié de jolis clichés d’elle profitant du radieux soleil d’été de la principauté. Seulement, elle apparaissait de plus en plus amincie au point où ses fans commencent à émettre des doutes sur son état de santé. Relativement à cette question, la jolie brune a rapidement levé le doute en rassurant ses admirateurs. « Non !! Je ne suis pas malade, j’ai juste perdu beaucoup de poids depuis l’été dernier. Je vais très bien », peut-on lire dans un de ses stories publiés récemment. En pleine transformation depuis le début de l’été, Camille Gottlieb s’est vraisemblablement fixé un objectif. Changer totalement, son look.

Camille Gottlieb : toujours célibataire

Récemment, elle prend une magnifique photo devant une glace en compagnie de son chien qui lui lance un regard attendrissant. « Juste je veux un mec qui me regarde comme Leonie me regarde ou rien ». A-t-elle écrit en légende de sa publication ? De quoi envoyer un message assez clair à ses admirateurs.

Lundi 16 août, elle lance un débat public sur instagram pour discuter des sujets qui lui sont relatifs. Parmi les nombreuses questions qui lui sont posées se trouvait celle afférente à sa situation amoureuse. Sans sourciller, elle donne une réponse simple, mais très précise. Elle est toujours célibataire et semble même y trouver son confort.

Le 29 septembre passé, le Prince Albert II a organisé une soirée en l’honneur de la sortie d’un nouvel épisode de la saga James Bond. Et, Camille n’était pas venu seul à l’évènement. C’est accompagné de Médie Anthony, qu’elle a signé sa présence. Si on se fie à ses propos, Médie Anthony n’est rien de plus qu’un ami pour la fille de la princesse Stéphanie.

Zoom sur la biographie de Camille Gottlieb

Membre non-dynaste de la famille princière de Monaco, Camille Gottlieb a vu le jour 15 juillet 1998 en principauté. Elle est issue d’une liaison entre Stéphanie de Monaco et Raymond Gottlieb qui était le chef de sécurité du palais de Monaco à l’époque.

C’est en 2016, après avoir atteint la majorité, que la jeune Camille s’inscrit sur Instagram. Elle essuie une vague de critique à cause de sa forme physique pas très gracieux et de ses nombreuses acnés. Mais cela ne l’a pas empêché de continuer à mettre ses photos en publication sur le réseau social. Très passionnée par la photographie et la mode, la fille de la princesse Stéphanie est fortement impliquée dans le domaine social et constitue un grand soutien à sa mère dans sa lutte contre le SIDA et dans son combat pour la protection des animaux. Elle est aussi la présidente fondatrice de l’association Be Safe Monaco, impliquée dans la lutte contre la conduite en État d’ivresse. Elle a déjà pour cela été en Asie en 2016 exprimer son soutien à la protection et la sauvegarde du tigre et de l’éléphant. Elle entreprend une carrière en communication et en markéting.