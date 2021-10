Lily-Rose Depp : elle rejoint The Weeknd au casting de la série HBO

Selon le webzine américain Deadline, la jeune Lily-Rose Depp partage la tête d’affiche de la série The Idol avec le chanteur canadien The Weeknd. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp aurait donc ainsi décroché un autre rôle dans une grande production cinématographique. L’actrice frappe fort en étant la principale protagoniste de cette série produite par HBO.

Lily-Rose Depp dans le rôle d’une chanteuse pop qui entretient une relation mystérieuse avec un propriétaire de club

View this post on Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

D’après les informations communiquées par Deadline, l’actrice franco-américaine a rejoint le casting de The Idol. Elle n’aura pas n’importe quel rôle. Elle incarnera le rôle principal féminin et sera accompagnée par Abel Makkonen Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Selon ce que le média américain a fait savoir en juin dernier, la mannequin jouera le rôle d’une chanteuse pop qui entretient une relation amoureuse avec un grand patron de club de Los Angeles, qui s’avère aussi être le guru d’une secte secrète. Le rôle du boss de cette entreprise de nuit sera incarné par le chanteur canadien.

View this post on Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Pour la production de ce prochain chef d’œuvre, c’est une série HBO créée par deux hommes qui ont une carrière impressionnante. Le premier c’est Sam Levinson qui a également créé la série intitulée Euphoria, mais aussi le film Malcolm & Marie qui a connu un franc succès. Le deuxième créateur c’est Abel Tesfaye, alias The Weeknd qui vient de fêter ses 10 ans de carrière musicale. Il se lance ainsi dans sa première production cinématographique. Avec les clips de son dernier album intitulé After Hours, il a annoncé les couleurs avec des vidéogrammes qui ressemblent à des films. Dans ces courts métrages, on y aperçoit un personnage vêtu d’un costume rouge, presque fou et qui est toujours dans le noir.

Pour réaliser cette série, les deux hommes comptent sur plusieurs hommes et femmes qui leur permettront d’aller jusqu’au bout de leur production. Ainsi, on a Joseph Epstein en qualité de scénariste et showrunner. Pour la production exécutive, on a Levinson, Tesfaye, La Mar C. Taylor, Kevin Turen, Fahim, Nick Hall, Wassim « SAL » Slaiby, Epstein, Ashley Levinsonet Aaron L. Gilbert de Bron Studios. Mary Laws fera de l’écriture et sera également à la co-production exécutive. Une telle équipe ne pourra que produire qu’une belle série.

Une grande carrière à l’horizon

View this post on Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

La jeune actrice de 22 ans ne fait qu’enchaîner des apparitions dans des films. Elle gagne peu à peu du terrain dans l’univers hollywoodien. Elle a joué dans Le Roi et Crisis, elle a également été à l’affiche du film Voyagers sorti cette année et sera parmi les protagonistes du film Silent Night qui sortira bientôt. La fille du célèbre acteur américain Johnny Depp, a déjà été nominée deux fois aux Césars. C’était en 2017 et 2019 dans la catégorie « meilleur espoir féminin« .

Si elle ne cesse de gagner du terrain dans le cinéma, Lily-Rose Depp est aussi présente dans le monde de la mode. Elle est d’ailleurs comptée parmi les égéries de Chanel. Une femme polyvalente qui a une belle carrière qui l’attend devant elle.