Albert de Monaco : il sort du silence et répond cash sur les rumeurs à propos de sa séparation d’avec sa femme Charlène

Ça fait maintenant, plusieurs mois que Charlène de Monaco n’a pas revu la terre de ses enfants. La princesse consort est bloquée en Afrique du Sud. Si officiellement, sa situation sanitaire était la raison de cette longue distance qui la sépare de son mari, une séparation serait la cause officieuse selon plusieurs observateurs. Sur ce sujet le Prince Albert donne des clarifications que nous vous invitons à découvrir dans la suite de ces lignes.

Une séparation en vue pour le couple princier de Monaco ?

Charlène s’est envolée en Afrique du Sud dans un but principal : soutenir l’association Chazing Zero. Seulement, elle n’est plus jamais rentrée auprès de son mari. La cause ? Elle souffre d’une infection de la sphère ORL. Ce qui l’empêche de prendre l’avion, puisqu’elle aurait subi des interventions chirurgicales. Mais malgré ces opérations, rien n’a vraiment changé. Charlène ne s’est toujours pas encore totalement rétablie et reste encore pour le moment entre les frontières du pays de Nelson Mandela. Si d’aucuns font entièrement confiance à la famille princière au point de croire que la maladie serait la véritable cause de l’absence de Charlène à Monaco, d’autres pensent que rien ne retient la princesse consort loin du rocher. Et certainement pas sa maladie.

Ainsi, les bruits de couloirs annoncent l’existence de tension entre le couple de cette façon que les deux mariés envisagent le divorce. En dépit des nombreuses interventions de la princesse sur instagram pour soutenir sa famille et montrer l’image d’un couple uni, cela n’aura pas été suffisant pour calmer les grandes gueules qui ont continué de propager les rumeurs. Dès lors, il fallait que le Prince Albert, sorte de son silence pour changer la donne et remettre les points sur les I.

Albert de Monaco sort du silence.

Après plusieurs voyages en Afrique du Sud en compagnie de ses enfants pour visiter sa femme et saluer sa belle-famille, Albert a sonné la cloche de la bonne entente qui règne entre lui et sa charmante épouse. Mais, il ne s’est pas arrêté là. Fin du mois passé, Charlène de Monaco s’est vue nommée vice-présidente de la croix rouge monégasque. Pour aller plus loin et faire passer un message on n’peut plus claire, le prince qui sera reçu par RMC semaine prochaine, a une nouvelle fois encore évoqué sa femme. Malgré que celle-ci ait récemment mis sur la toile une photo d’elle, tout sourire, mais beaucoup affaibli qui a vivement inquiété les internautes, le prince rassure sur la progression de son état de santé et annoncé son retour imminent au rocher.

« Elle va mieux, a déclaré le prince. Ça a aussi été compliqué pour elle, car différents problèmes l’ont affectée. Elle est toujours en Afrique du Sud, mais va revenir très prochainement, nous devons faire les points avec les médecins dans quelques jours », a-t-il fait savoir. De quoi faire taire une fois pour de bon les bruits de couloirs qui font de grands ravages au sein de la cité monégasque, des réseaux sociaux et même de la presse. De son côté, Charlène de Monaco, malgré son état de santé, continue de défendre la cause des animaux. Depuis quelques semaines, elle poste régulièrement des photos pour sensibiliser les personnes sur la protection des rhinocéros.