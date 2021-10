Carla Bruni : ce détail sur lequel elle demande à Nicolas Sarkozy de se confier

Le dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy intitulé Promenade, regorge le grand secret qu’il n’a jamais dévoilé à ses millions de compatriotes. Son amour pour l’art et la littérature. Camille Claudel, Picasso, Balzac et bien d’autres artistes ont eu l’honneur d’être cités par l’ancien chef d’État dans son ouvrage. Si l’ancien occupant de l’Élysée a décidé de passer aux aveux et de tout balancer à ses concitoyens, Carla Bruni peut se réjouir d’avoir pu donner les bons conseils à son époux. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus de détail sur le sujet.

Nicolas Sarkozy : longtemps resté timide sur sa passion

Pendant son règne à l’Élysée et même après, Nicolas Sarkozy n’a jamais exprimé une quelconque attraction pour l’art ou la littérature. Si l’occasion s’est présentée plusieurs fois, l’homme d’État est plutôt resté très discret sur le sujet. En 2009, il s’est même fait traiter de beauf inculte par le Nouvel Observateur pour n’avoir pas apprécié la princesse de Clèves, qui est un ouvrage de madame La Fayette. Mais en dépit de cela, l’ancien président s’est gardé de contester ce surnom en dévoilant son grand amour pour la liberté.

Dans la Promenade, il justifie le choix de son silence face à la question de l’art et de la littérature par sa volonté dans le temps de protéger son image politique. Mais voilà, depuis quelques années, l’ancien hôte de l’Élysée s’est retiré de l’arène politique même si son influence y planer toujours, et attends désormais de jouir pleinement de sa liberté d’expression. Car il faut le dire, même en dépit du grand pouvoir que confère le poste, son occupant n’est pas toujours libre de ses actes. Il faut mesurer ses mots avant de les sortir et s’assurer après que cela ne porte un revers sur sa personnalité politique. Nicolas Sarkozy a choisi tout simplement de ne prendre aucun risque.

Le rôle de Carla Bruni dans l’aveu de l’ancien chef d’État.

Sur le plateau de C à vous, le mardi 5 octobre passé, Anne Élisabeth Lemoine a interpellé l’ex-président sur la question. « Vous avez longtemps caché aux Français que vous viviez entouré de manuscrits, que vous avez fait encadrer puis accrocher au mur de votre domicile », a-t-elle lancé. À cette question l’homme d’État a fait savoir que n’eut été l’intervention sa femme Carla Bruni, il ne s’accordait pas réellement sur la possibilité de dévoiler sa passion au grand public.

En plus d’être l’épouse du président, Carla bruni est sans conteste, son plus grand soutien. Elle accompagne ce dernier dans toutes ses entreprises. L’année dernière, elle s’est montrée sur les réseaux sociaux avec, entre ses mains, le best sceller de son mari, le temps des tempêtes. Un acte simple, mais une façon très efficace de promouvoir ce livre. Récemment, après la condamnation de l’ex-chef d’État, sa femme lui a témoigné tout son soutien lors d’une séance de dédicace. Elle a publié sur Tik-Tok une vidéo avec dans laquelle on peut voir une longue file d’attente venue pour rencontrer l’ancien chef d’État. « Tout ce monde pour toi aujourd’hui à la librairie Lamartine mon Amour. Aucune injustice ne peut être acceptée », a-t-elle écrit.

Carla bruni qui a récemment témoigné n’avoir pas vécu avec son vrai père n’hésite pas également à prendre du temps seul à seul avec son épouse. Tout récemment, elle a organisé un dîner en tête en tête avec son prince charmant pour certainement renforcer les liens d’amour et d’amitié qui les lie.