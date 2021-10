Kate Middleton : les photos d’elle chics et sobre en tartan pour son nouvel engagement

En visite à l’University collège de Londres, mardi 5 octobre 2021, Kate Middleton a une nouvelle fois fait sensation auprès de ses admirateurs. En effet, elle a recyclé une ravissante robe de chez Zara. Nous vous proposons de découvrir plus de détails sur le Sujet dans la suite de ces lignes.

La passionnante histoire d’amour entre Kate Middleton et la mode

Kate Middleton demeure tout simplement la reine de la mode et de l’élégance. Pour le reste, elle fait l’unanimité auprès d’un grand nombre des membres de la famille royale en ce qui concerne son style vestimentaire. À l’instar de la reine consort d’Espagne, il n’est pas rare pour Kate de recycler ses tenues. Et, il n’est pas moins récurrent non plus, que ses tenues ne fassent pas le tour des médias sociaux et animent des discussions sur Internet.

Mardi 5 octobre, on a encore senti l’effet Kate Middleton. Ce jour-là, l’épouse du prince William visitait l’université collège de Londres. Pour l’occasion, elle a remis une tenue qu’elle avait déjà portée en 2020 pour un déplacement officiel dans le Yorkshire. C’était la ravissante robe motif pied-de-poule de la marque Zara. Elle a accompagné la magnifique tenue de jolis escarpins de chez Hugo Boss et de boucle d’oreille d’argent de la marque Mappin et Webb.

C’est dans l’après-midi que la mère de Georges, Louis et de Charlotte est apparue à l’université collège de Londres. Elle a rencontré plusieurs spécialistes au cours de sa visite et a pris connaissance de plusieurs recherches historiques datant du XXe siècle plus précisément, au cours de la période de la Seconde Guerre mondiale. La princesse consort a aussi pris part à une table ronde pour discuter de l’importance du rôle de l’environnement pour l’enfance. Elle s’est engagée à apporter son soutien à une recherche approfondie sur le sujet qui selon elle, parait vital pour la jeunesse.

Une femme très engagée dans le développement de la jeunesse

Si Kate Middleton a mis en avant à plusieurs reprises, ses engagements envers les petits enfants, elle les réaffirme encore ce mardi à travers cette honorable visite à l’University Collège de Londres. Et même pendant tout le mois de septembre, elle s’était déjà montrée totalement dévouée à la cause.

En effet, après les vacances d’été avec ses enfants et son époux, la belle fille du prince Charles s’était à nouveau investie dans ses tâches royales mi-septembre. Elle a rendu visite aux troupes militaires de la Royal Air Force puis s’est lancée dans une randonnée en forêt avec les cadets de la formation. Après cela, la duchesse s’est aussi rendue auprès des Windermere Children.

Hormis ses engagements, la princesse s’est également consacrée à sa passion dans le mois de septembre. Ainsi, l’avait-on vu sur les courts de tennis en compagnie d’Emma Raducanu qui est une joueuse professionnelle de tennis. Il faut rappeler que la princesse consort est une grande amatrice de tennis depuis fort longtemps. Aussi, pour la sortie du nouvel épisode de la saga James Bond intitulé ‘’mourir peut attendre’’, on a pu apercevoir une Kate Middleton très sensationnelle sur le tapis rouge déballé pour l’occasion. Elle était si élégante au point de voler la vedette à l’agent James Bond lui-même. Il faut dire que jamais, Kate Middleton, ne manque une seule occasion de faire parler de sa culture de la mode. L’épouse du Prince William fait tout simplement preuve d’un bon goût légendaire.