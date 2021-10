Harry et Meghan : ces chiffres époustouflants pour leur réputation et leur image

Mardi 28 septembre 2021, seulement trois jours après leur visite au Global Citizen, le prince Harry et son épouse se sont fait démonter par un ancien ministre britannique sur leur comportement jugé hypocrite par ce dernier. Découvrez ces chiffres dévastateurs qui peuvent porter atteinte à la réputation du prince et de son épouse.

Megan Markle et Harry à New York

Le 25 septembre 2021, le prince Harry et Meghan Markle étaient à New York pour plusieurs buts. Après avoir visité le siège mondial de l’ONU, et rencontré le secrétaire général de ladite organisation, les deux personnalités royales ont visité des enfants d’une école primaire avant de se joindre plus tard, au concert du Global Citizen. Accueillis sous de grandes ovations, le duc et la duchesse de Sussex ont pris la parole pour sensibiliser sur le changement climatique. Ils ont donc livré un discours sur la protection de l’environnement.

Quand on sait qu’ils sont engagés dans cette cause depuis plusieurs années, rien ne devrait sembler étrange dans leur message. Mais pour Norman Baker, ancien ministre britannique, ce message n’était qu’une pure comédie. Pourquoi donc pense-t-il cela ? Nous avons pris le soin de vous donner plus de détails dans les prochaines lignes.

Megan Markle et Harry manquent-ils de franchise ?

Le 28 septembre 2021, Norman Baker a accordé un entretien au magazine New Week. Au cours de l’interview, l’intervention du prince et de son épouse au concert du Global Citizen a été évoquée. Sur le coup, l’homme politique n’a pas mâché ses mots. Il a été très direct en déplorant le comportement dénudé de franchise, du couple royal. « Il est totalement hypocrite de la part du prince Harry et d’autres membres de la famille royale de faire la leçon aux gens sur le changement climatique alors qu’ils émettent plus de Carbonne plus que tout le monde sur la planète », a-t-il déclaré. Des propos qu’il justifie avec des chiffres bien précis.

En effet, après son séjour dans l’est des États unis, le couple a rejoint Los Angeles à bord d’un Jet privé Dassault Falcon 2000. Alors que pour des militants de la protection de l’atmosphère, un simple vol commercial aurait normalement été privilégié. À noter que, c’est 17 tonnes d’émission de carbone que produit un déplacement dans un jet privé. Or, une personne en moyenne, au Royaume-Uni, produit 12,7 tonnes d’empreintes Carbonne chaque année. Ce qui signifie donc que pour leur seul déplacement, le duc et de la duchesse ont émis plus de Carbonne que n’en produit un Britannique durant toute une année.

Mais ce n’est pas seulement les seuls chiffres sortis par le ministre. Toujours d’après lui, le couple a effectué 18 voyages en Jet privé au cours des 12 mois entre janvier 2019 et janvier 2020. Nous avons fait le calcul et le résultat nous a laissés tout simplement sans voix. Megan Markle et Harry ont émis 306 tonnes de carbone seulement en déplacement, au cours de 12 mois. Ce qui fait l’émission de 24 personnes en moyenne culminé. Il n’est donc pas du tout digne de la part du prince et de son épouse de donner des leçons aux autres. Comme quoi, la charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même. Mais rappelons que le prince Harry avait déjà justifié ce choix en spécifiant qu’il privilégiait parfois le transport en jet privé pour la sécurité de sa famille.