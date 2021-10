Matthieu Delormeau : dragueur, ses rares intrigues qui créent un fou rire sur le plateau de TPMP

Après son élimination des 12 coups de midi, Bruno a eu droit à une invitation de Cyril Hanouna pour évoquer quelques sujets sur son plateau Touche Pas à Mon Poste. Et, il faut dire que ce n’est pas que les téléspectateurs de TF1, qui sont tombés sous le charme du jeune homme puisque dans TPMP de C8, on en compte un certain Mathieu Delormeau. En effet, ce dernier est littéralement enchanté par Bruno Hourcade et n’a pas manqué l’occasion d’offrir un fou rire au sein du public. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet, dans la suite de ces lignes.

Drôle de soirée dans Touche Pas à Mon Poste mardi

C’était la diffusion d’un nouvel épisode du jeu télévisé Les douze coups de midi sur TF1 mardi dernier. Et, ce qu’on a pu voir était tout simplement incroyable. Bruno, le maître de midi a été éliminé du jeu auquel il participe depuis 9 mois. Celui qui demeure le plus grand champion de tous les temps avec tous les records possibles à son actif en 252 participations s’est fait éjecter du jeu qui l’a révélé au monde entier, par un jeune étudiant en médecine du nom de Loris.

Mais ce n’est pas pour autant un motif de dépression pour Bruno Hourcade puisqu’il quitte le jeu avec plus d’un million d’euros de gains et une très grande réputation. S’exprimant sur sa défaite, il a reconnu les mérites de son adversaire et s’est dit désormais tourné vers d’autres horizons.

Ce mardi soir, le champion des douze coups de midi a été reçu sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste animé par Cyril Hanouna. Et comme toujours, Mathieu Delormeau était là pour sortir son grand jeu. Au passage, il a fait éclater de rire tout le plateau et probablement les téléspectateurs.

Bruno Hourcade toujours célibataire : Mathieu Delormeau, ne cache pas son jeu

En effet, en évoquant sa situation personnelle, Bruno a déclaré être sans emploi, sans mec et seul occupant de son domicile. Des mots qui ont plongé Mathieu Delormeau dans une extase. Les yeux grands ouverts, et les lèvres emplis de sourire, le jeune chroniqueur a été visiblement frappé par un coup de tonnerre au point de se proposer volontaire pour aider Bruno à sortir de sa peine sentimentale. Sous les yeux de ses collègues qui éclatent de rire, le chroniqueur ira jusqu’à se repositionner sur un autre siège pour paraitre plus près du maître de midi.

Il est évident que Bruno est un homme de qualité avec un grand cœur. C’est donc sans conteste surprenant qu’il soit toujours un homme seul. Toutefois, ce dernier ne ferme pas la porte à l’amour et serait même en quête de son prince charmant. Puisque, quand Cyril Hanouna lui pose la question, c’est sans hésitation que le recordman des douze coups de midi répond favorablement. Il est allé même jusqu’à décrire le profil de l’homme qu’il recherche : drôle ; sympathique et cultivé. Si vous connaissez bien Touche Pas à Mon Poste, alors vous convenez que Mathieu Delormeau à des notes élevées dans ces trois caractéristiques. Qui donc de mieux que lui, pour combler le maître de midi ? En tout cas, d’après ce qu’on a pu voir sur le plateau de l’émission mardi soir, le chroniqueur est totalement tombé sous le charme du champion de jeu télévisé.