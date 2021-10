La princesse Anne : en visite à Paris après de nombreuses années

Deux années environ après sa dernière visite dans l’hexagone, la princesse Anne d’Angleterre débarque à Paris dimanche 3 octobre 2021 pour rencontrer le comité d’organisation de la coupe de Rugby et pour visiter également d’autres lieux. Tout un long programme établi pour un séjour de 2 jours seulement. À peine a-t-elle eu le temps de respirer. Nous vous proposons de découvrir dans la suite de ces lignes, plus d’informations sur le sujet.

Une visite à Paris deux ans après la dernière

La sœur du prince Charles a fait un déplacement rapide dans la capitale française dimanche dernier pour un séjour de seulement deux jours. Au cours de sa visite, l’unique fille de la reine d’Angleterre et de l’ancien duc d’Édimbourg est en premier lieu, apparue au prix de l’Arc de Triomphe avant de rejoindre les membres du comité olympique. Enfin, elle s’est rendue auprès des éléments de la garde républicaine pour assister à une démonstration équestre et s’entretenir avec le personnel concernant quelques sujets.

Il faut dire que plusieurs années se sont déjà succédé depuis la dernière visite de la princesse qui remonte en 2019. À l’époque, elle était dans le pays d’Emmanuel Macron pour visiter le mémorial Valençay. Sa visite actuelle est donc la première, depuis l’avènement du Covid 19 et s’inscrit dans le cadre de la planification de l’organisation des jeux olympiques de Paris en 2024. La princesse qui manifestement, n’était pas à Paris pour les vacances a également discuté avec le comité, de l’organisation de compétition mondiale de Rugby pour 2023. Pour rappel, Anne Windsor, fais partie du comité international olympique.

Dans son agenda particulièrement très chargé, la princesse a pu également trouver un peu de place pour y enregistrer une visite au siège de l’UNESCO à Paris. Au cours de cette visite qu’elle a accomplie le lundi, la tante des princes William et Harry a rencontré les femmes scientifiques, adhérentes du programme ‘’L’Oréal UNESCO pour les femmes et la science’’. C’est après cette visite qu’elle se serait rendue auprès des membres de la garde républicaine.

Dans son pays, elle multiplie les apparitions publiques depuis un moment

Depuis que Harry et son épouse se sont envolés vers d’autres horizons à l’est du globe, ce n’est plus uniquement la jeunesse royale qui fait le buzz dans les médias. Les piliers de la famille souveraine d’Angleterre multiplient aussi leurs apparitions publiques pour maintenir la popularité de la couronne en haute estime. Le 9 septembre dernier, c’est un duo hilare qui a été aperçu lors du festival Westmorland Country Show. Un évènement synonyme de salon d’agriculture dans d’autres pays. La princesse Anne et Sophie Wessex avait visité les stands de fromager et passé leurs mains entre les poils épais des moutons.

C’est dans un magnifique costume jaune que nous avons aperçu l’unique sœur du prince Charles. Passionnée des hippismes, depuis fort longtemps, elle a exprimé, au cours du festival, sa volonté d’accueillir une multitude de visiteurs dans le parc de Gatcombe, là où se localise son domicile privé. Il faut dire que la princesse Anne et l’épouse du prince Edward de Wessex multiplient leurs apparitions publiques depuis que Meghan et son mari ont quitté l’île Britannique. Face à la baisse considérable de la popularité de la famille royale, la reine ne pouvait compter que sur ses têtes pour sauver la couronne.