Khloé Kardashian : elle enflamme la toile avec de nouvelles photos d’elle très hots

Les membres de l’incroyable famille Kardashian ne manquent jamais la moindre occasion de faire parler d’eux dans tous les médias sociaux ou même dans les journaux. Ce dimanche, c’est Khloé Kardashian qui sera à l’honneur. Elle publie des clichés hots d’elle, en bikini et enflamme la toile. Cependant, sur les photos en question, elle n’était pas la seule vedette puisque, sa fille True y figure aussi. Et, elle était tout simplement angélique. Découvrez plus de détails sur le sujet, dans les lignes qui suivent.

Khloé Kardashian prend des photos avec sa fille

À plusieurs reprises, Khloé a démontré, qu’elle prend très à cœur, son rôle de mère. Dimanche 5 septembre 2021, elle prouve cela une fois de plus. Elle a posté une suite de photo d’elle en mode ultra sexy avec une certaine True, sa petite fille de 3 ans, qui lui a carrément volé la vedette.

Sur les clichés publiés, on peut nettement apercevoir la personnalité de télévision dans un joli bikini marron avec des yeux couverte par des lunettes soleils très seyants. En légende de la publication, elle met une simple phrase « Fait comme si je n’étais pas là ». Peut être fait-elle allusion à sa fille en ces mots puisque celle-ci ne s’intéressait vraiment pas à ce que faisait sa mère, jouant sur la plage dans un maillot de bain rose constellé de sable. En tous cas, elle était tout aussi belle que sa mère. Issue d’une idylle entre Khloé Kardashian et son ancien compagnon Tristan Thompson, la petite True est déjà une véritable bombe à son âge.

Un dîner en famille pour les sœurs Kardashian

C’est après un dîner en famille que Khloé et sa fille ont pris les photos dans en question. Pour le reste, Kim Kardashian aurait même posté quelques prises de cette réunion de famille le 4 octobre avec en légende « Dîner avec mes couples préfère ». En effet, ce n’était pas seulement les sœurs de la star de téléréalité qui se sont pointées à la soirée, il y avait aussi le compagnon de l’une d’elles. Ainsi, pouvait-on voir sur la première photo, Travis Barker apparaître aux côtés de sa chère et tendre Kourthney et sur le second cliché, Khloé et son frère Rob.

Pour sa part, Khloé Kardashian a aussi posté des photos de sa grande sœur sur son story Instagram. Et à l’inverse de cette dernière, elle n’a pas écrit des mots gentils à son égard. Rassurez-vous ce n’est pas un conflit entre sœurs qui a éclaté. Khloé a juste lancé une petite pique à sa grande sœur, sur sa passion exagérée au bronzage. Vous n’ignorez certainement pas que Kim Kardashian est littéralement la reine du bronzage. Elle adore cette activité et s’y adonne très régulièrement.

Cette petite pique lancée par la petite sœur de Kim n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont nourri beaucoup de discussion autour du sujet. Et si Khloé s’est permis d’évoquer le bronzage de sa grande sœur, c’est sans doute une taquinerie qui existait entre eux depuis longtemps et qui amuse certainement l’intéressé elle-même. Rappelons que la soirée a été organisée pendant le tournage du nouveau spectacle hutu toujours en cours de production. En effet, ça fait déjà beaucoup de temps que la 20e et dernière saison de l’incroyable famille Kardashian a été diffusée et vraisemblablement, les sœurs Kardashian, ont encore bien envie de faire profiter à leurs fans d’autres spectacles.