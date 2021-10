Gil Alma célibataire : célibataire, il se confie sur sa dernière séparation

Sur Instagram, Lundi 30 août 2021, Gil Alma a fait savoir qu’il avait rompu les liens du mariage avec celle qu’on peut désormais considérer comme son ex-femme : Aminata. Une situation qui a particulièrement été difficile pour l’acteur, mais qu’il a vraisemblablement, surmontée. Puisqu’en dépit de tout ce qui s’est passé, il continue de croire que pour lui, l’aventure dans l’amour n’était pas encore terminée. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet en lisant la suite de cet article.

Une annonce de divorce très émouvant

C’était en fin d’été passé, précisément le 30 août 2021 que l’acteur Gil Alma a révélé aux internautes sur Instagram, une grande nouvelle qui allait affecter sa vie : Sa séparation d’avec sa femme Aminata. En effet, le comédien venait de divorcer avec son épouse après 15 années de vies communes durant lesquelles sont nés deux adorables garçons. Le couple projetait même pendant ces années, d’adopter une petite fille sénégalaise lorsque les deux garçons seraient en âge plus avancé. Mais hélas, ce projet tombe à l’eau.

Cependant, cela n’affaiblit pas pour autant l’homme du cinéma qui, dans son post plein d’émotions, évoque le courage nécessaire qu’il faut pour tourner la page et faire face à la vérité. S’il a reconnu que son dernier trimestre était particulièrement sombre, il garde le regard fixé sur la lumière au bout du tunnel. Aussi, a-t-il cru voir un signe que l’amour n’avait pas disparu de son existence.

De toute évidence, pour l’homme, le divorce avec sa femme, n’était pas synonyme de divorce avec l’amour. Il croit donc que l’avenir réserve pour lui, le meilleur. « Et bizarrement, comme un signe d’espoir, comme si quelqu’un me disait faut croire à l’Amour, je jouais et je joue un spectacle dans lequel… Je me marie », a-t-il conclu sur le réseau social. Bien évidemment, les internautes ne sont pas restés indifférents à la nouvelle de divorce de l’acteur. Ce dernier a pu compter sur les centaines messages d’encouragement de ces milliers de fans.

Un optimisme au haut niveau pour le divorcé Gil Alma

Mardi 5 octobre, l’acteur qui est à l’affiche de la pièce théâtrale Gil et Ben réunis, dont la sortie est prévue pour le samedi 5 février 2022, a accordé un entretien à Nous deux. Au cours de son interview, il a évoqué les récents événements survenus dans sa vie amoureuse. L’acteur pense que jouer un homme marié dans un spectacle alors qu’il divorçait de sa femme serait un signe. Choses auxquelles il croit vivement.

Pour lui, son divorce n’est pas une défaite, mais juste une séparation de chemin de deux personnes qui s’étaient promis au départ, de rester unies jusqu’à la mort. L’acteur ne se sent donc pas frustré et ne veut pas du tout être pessimiste. Il croit toujours que l’amour existe encore pour lui. Gil Alma a aussi évoqué ses enfants pendant l’entretien. Il a affirmé que son divorce n’avait pas porté atteinte aux liens qui l’unissent à ses enfants. Si sa relation avec Aminata a abouti au divorce, l’acteur n’envisage pas une seule seconde s’éloigner de ses enfants pour qui il témoigne toute son affection. Il les conduit quotidiennement à l’école et au sport. En gros, il consacre suffisamment de temps à passer avec ses enfants.