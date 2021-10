Bernard Montiel : il revient sur son coup de foudre à la télé et lui fait un appel du pied

Habituellement très discret sur sa vie privée, le Natif de Casablanca, Bernard Montiel, s’est exprimé sur une situation qui est survenue au cours de sa vie depuis quelques années : il a eu un coup de foudre sur un plateau télé alors qu’il animait une émission. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet dans la suite de ces lignes.

Bernard Montiel raconte son coup de foudre avec Nathalie Galan

Dans l’émission de ce mercredi, Cyril Hanouna évoquait les coups de foudre des chroniqueurs de son émission Touche Pas à Mon Poste. Sur le coup, Bernard Montiel très souvent discret sur sa vie privée livre son expérience personnelle à ses collègues.

Il fait savoir qu’il a eu un coup de foudre en 1987, alors qu’il était en charge de l’animation de l’émission ordinacoeur. Un programme qui avait pour but de réunir plusieurs personnes après des questionnaires, dans l’optique d’une éventuelle rencontre sur le plateau de l’émission. Cependant, Bernard Montiel n’était pas le seul animateur du programme. Il était secondé par une certaine Nathalie Galan. Et c’est bien évidemment elle qui touchera le cœur du chroniqueur à l’époque.

Nathalie Galan fréquentait des acteurs politiques très hauts placés

Questionné par l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, l’ami du couple présidentiel, a visiblement été ému d’évoquer cette femme qui l’a beaucoup impressionné dans le passé. Il a déclaré que Nathalie Galan, était une femme fantastique et très drôle. Mais hélas, il ne l’a plus jamais revue depuis le temps. S’il n’a pas précisé avoir eu une relation plus poussée avec elle, il a quand même tenu à évoquer les raisons qui les ont séparés.

La première était d’abord la retraite de la présentatrice de la télévision. Ce qui signifiait en partie que Bernard Montiel ne pouvait plus la voir régulièrement. La deuxième raison était qu’elle fréquentait les personnalités politiques très influentes qui venaient avec des bouquets de fleurs sur le plateau de l’émission. Sans donner de noms ou de détails supplémentaires sur l’identité de ces acteurs politiques, l’ancien animateur télé a révélé que l’un d’eux était un ministre qui a exercé sous le pouvoir Chirac. Par la suite, le chroniqueur a lancé un appel à Nathalie Golan afin que celle-ci reprenne contact avec lui. « Qu’elle me rejoigne sur Instagram », a-t-il lancé avant de se faire moquer par ses collègues sur son vocabulaire désuet. Il a donc reformulé ses propos pour conclure en disant « Nathalie, il faut que tu me DM ». Voilà désormais, qui est fait, il ne reste plus qu’à l’intéressé de se manifester.

Rappelons que par le passé, le chroniqueur a déjà révélé qu’il vivait dans la solitude. Le 1er décembre 2020, il a évoqué son célibat sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. En effet, le sexagénaire a fait savoir que depuis 2018, il vivait seul, sans aucun engagement. Si pour certains, le célibat est difficile à vivre, pour Bernard Montiel c’est visiblement le contraire, puisqu’il s’y sent libre et sans contraintes. Mais peut-être aujourd’hui, a-t-il besoin d’une autre âme pour le réconforter dans les moments difficiles et pour le réchauffer quand il fait froid. Une réponse favorable de Nathalie Galan pourrait donc combler son cœur et rendre ses jours plus merveilleux.