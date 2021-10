Cyril Hanouna : aussitôt sa luxueuse villa achetée, aussitôt il l’a revend

En juin dernier, le célèbre animateur Cyril Hanouna s’était offert une magnifique villa sur les hauteurs de Hollywood dans la ville emblématique de Los Angeles. Seulement voilà, le présentateur de Touche Pas à Mon Poste n’a pas pu tenir sa nouvelle maison plus de deux mois avant de la revendre. Dans les colonnes du journal, Le Parisien, le chroniqueur revient sur les véritables raisons qui l’ont amené à opter pour le choix de la revente. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

À peine acheté, à peine revendu : Le sacré deal de Cyril Hanouna à Los Angeles

En début d’été, Cyril Hanouna a décidé de se faire une maison dans le pays de l’oncle Sam. Et comme on pouvait s’y attendre, il a choisi la Californie, plus précisément, la ville de Los Angeles. L’animateur a déboursé une faramineuse somme de 5,6 millions de dollars pour s’offrir une superbe Villa de 400 m² de surface sur les sommets de la capitale mondiale du cinéma. Un choix qui n’a pas manqué de surprendre l’opinion publique et a fait cogiter beaucoup de personnes sur la possibilité de voir l’animateur sur une scène de cinéma à Hollywood. Une carrière qui pourrait bien lui réussir.

Mais les réflexions n’ont pas duré longtemps. Seulement quelque deux mois après l’achat de la maison, le présentateur l’a remis en vente. L’opération a abouti à une somme de 6 millions de dollars. Ce qui permet à l’homme de 47 ans de faire un bénéfice d’environ 400 000 $. Super business n’est-ce pas ? Mais pour l’animateur, ce n’était pas la raison principale de son acte.

Baba s’explique sur la revente de sa villa

Pour la sortie imminente de son tout premier livre, Cyril Hanouna a accordé un entretien au journal Le Parisien fin du mois de septembre. Au cours de son intervention, il a évoqué plusieurs sujets dont notamment la vaccination contre le Covid, mais aussi les raisons qui l’ont poussé à acheter une maison à Los Angeles, pour ensuite la revendre. Et, son explication sur le sujet est tout à fait compréhensible. Cyril Hanouna est un homme très occupé à Paris. Il n’a pas suffisamment de temps pour profiter de cette maison qui coûte une fortune. Pourquoi donc l’a-t-il acheté ? Pourrait-on se demander. Il explique cela dans des termes assez clairs. « J’ai un ami qui m’a mis en relation pour acheter cette villa. Je lui ai rapidement dit que je ne savais pas quand je pourrais y aller ». Et comme il y avait 400 000 à gagner si la maison était vendue, la personnalité de télévisions n’a pas hésité à opter pour ce choix qui probablement selon lui semblait le plus judicieux.

Par la suite, il a fait savoir qu’il n’avait pas abandonné l’idée d’avoir une maison dans le pays de l’oncle Sam, mais pour le moment, il ne projette pas quitter la France sous aucun prétexte. En effet, Cyril Hanouna estime qu’il doit toute sa fortune actuelle à son pays et qu’il a toujours le plaisir de payer ses impôts en France. Nous ne verrons donc pas baba de l’autre côté du globe. Il est déterminé à rester dans l’hexagone encore pendant longtemps pour faire la joie de ses nombreux admirateurs et s’acquitter de ses devoirs envers son pays.