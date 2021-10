Hommage à Bernard Tapie : son fils Stéphane lui adresse un message intime après la cérémonie

Bernard Tapie, mort depuis quelques jours déjà, a eu droit à une cérémonie d’hommage mercredi 6 octobre avant de prendre la direction de la ville de Marseille où sera consacrée sa dernière demeure. Très touché par cette cérémonie organisée en l’honneur de son paternel, Stéphane Tapie, qui s’était déjà exprimé sur le décès de celui-ci, a publié un message particulièrement touchant sur Instagram.

Hommage à Bernard Tapie à l’église Saint-Germain des près

Le regretté père de famille, homme d’affaires, homme politique, chanteur, frère et ami, Bernard Tapie a tiré sa révérence dimanche 3 octobre 2021, entouré des membres de sa famille. Il succombe à un double cancer de l’estomac et de l’œsophage à l’âge de 78 ans. Très affaibli depuis un moment, l’homme n’a pas pu assister à la cérémonie d’hommage de son grand Ami Jean Paul Belmondo. Mais peut désormais, s’estimer heureux d’être partis quasiment au même moment que celui-ci, comme il le voulait. En définitive, celui qu’on surnomme le boss a vécu une vie heureuse avec une famille qu’il aime et qui l’aime en retour.

Mercredi 6 octobre 2021, le richissime homme d’affaires décédé a eu droit à un vibrant hommage à l’église Saint Germain des près. Un dernier service religieux organisé en son honneur, en présence de nombreuses personnalités à l’image de : Brigitte Macron, Jean Pierre Pappin, Pierre Arditi, Jacques Séguéla ou encore Basile Boli. Bien évidemment, il y avait aussi les membres de la famille du défunt, parmi lesquelles on dénombrait un certain Stéphane Tapie.

C’est ce dernier qui a ému les internautes avec un message qu’il a publié sur les réseaux sociaux. En effet, très émotionné par la cérémonie en l’honneur de son père, il s’est emparé de son compte Instagram et a posté une photo sur laquelle on pouvait voir quelques personnes, dont lui-même, portant le cercueil du géant français. En légende de ce cliché, il a écrit un message très émouvant. « Avec Basile Boli, Jean-Pierre Pappin, Claude Lelouch et mon Parrain Jean-Louis Borloo, on te ramène à la maison ». De quoi émotionner les internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leurs soutiens à la famille tapie.

Bernard Tapie : Il a souhaité qu’on l’enterre à Marseille

Après la cérémonie d’hommage, Bernard Tapie a pris la direction de la ville de Marseille où il sera enterré conformément à ses dernières volontés. En effet, bien qu’il soit né à Paris, au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1943, Bernard Tapie reste un grand amoureux de la ville de Marseille. Il sera donc enterré, vendredi 8 octobre 2021 au cimetière militaire britannique dans le IXe arrondissement de Marseille après un dernier hommage des joueurs du plus grand club de football de la ville : l’Olympique de Marseille (OM).

Pour mémoire, Bernard Tapie a racheté le club phocéen en 1986, alors que ce dernier venait de finir douzième en ligue 1. Ce sera le début d’une nouvelle histoire parsemé de succès pour l’association sportive de Marseille. Une belle histoire pour ce club de football. Puisque L’OM a réussi le sacre européen sous le règne de Bernard Tapie. C’est après une dure confrontation entre le club italien Milan AC que L’Olympique de Marseille remporte la Coupe d’Europe des clubs champions, connus aujourd’hui sous le nom de la ligue des Champions. Un record sans égal en France jusqu’à ce jour.