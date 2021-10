Kate Middleton : son récent look signé Zara enflamme la toile

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton est de retour en Angleterre après avoir séjourné en Irlande du Nord. À son retour en Angleterre, la maman de George de Cambridge a honoré un engagement royal au University College de Londres ce mardi 5 octobre. Au cours de cette sortie, elle a fait effet avec sa robe Zara. Et comme à l’accoutumée, elle a séduit plus d’un avec son look. En recyclant une de ses robes Zara préférées et chics, la belle femme de 39 ans est apparue encore plus resplendissante.

Une sortie toute en beauté

Après son retour d’Irlande du Nord où elle a honoré à plusieurs engagements officiels en compagnie de son époux, le prince William, Kate Middleton était de retour au Royaume-Uni. Sans avoir eu le temps de se reposer après ce voyage, la duchesse de Cambridge s’est rendue ce mardi 5 octobre au University College à Londres pour remplir un autre devoir royal pendant lequel elle a fait la rencontre des principaux chercheurs de la petite enfance dans le but d’en savoir plus sur leur étude, The Children of the 2020s. une sortie qu’elle a d’ailleurs effectuée seule et au cours de laquelle elle a choisi de recycler une de ses robes les plus élégantes.

Elle est arrivée à cette école vêtue d’une robe de longueur midi à carreaux noirs et blancs avec des motifs pieds de poule. Dès sa descente de sa voiture officielle, les photographes présents sur place ont pu capturer de magnifiques clichés de la duchesse qui était toute belle avec cette tenue signée Zara. Sa tenue avait une jupe plissée, une ceinture à la taille et un col lavallière. L’épouse du prince William était une fois de plus très tendance dans cette robe issue d’une ancienne collection de la marque de prêt-à-porter espagnole.

Il faut signaler en passant qu’elle a eu à mettre cette même tenue en janvier 2020 au cours d’une sortie officielle à Bradford. Mais cette fois, ce vêtement a été sublimé avec des escarpins gris de la marque Hugo Boss et aux oreilles, elle avait une paire de boucles d’oreilles argent signée Mappin & Webb. La remarque a été faite : Kate Middleton ne fait que multiplier de sublimes apparitions publiques depuis plusieurs semaines.

Kate Middletoon, toujours étincelante à chacune de ses sorties

Nous vous rappelons qu’elle a fasciné tout le monde sur le tapis rouge de la grande première du dernier James Bond en optant pour une robe dorée signée Janny Packham. Après cela, elle est allée en Irlande du Nord avec son chéri, le prince William pour un voyage officiel où elle avait capté l’attention de plus d’un avec un costume violet. C’est avec un tailleur pantalon et veste qu’elle a pris une grande araignée des régions tropicales dans ses mains. Contrairement à ce à quoi les gens s’attendaient, la duchesse a fait preuve de sang-froid au contact avec cette mygale. Elle était tellement décontractée qu’elle a même demandé le nom de l’animal et on lui a fait savoir qu’il s’appelait Charlotte, tout comme sa fille.