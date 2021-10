R.Kelly : incarcéré, le rappeur est prêt à tout balancer et citer les noms de plusieurs autres stars pédophiles

R.Kelly a été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels et pour échapper à l’emprisonnement à vie, le chanteur compte balancer les noms de plusieurs autres stars pédophiles.

Incarcéré depuis plusieurs mois déjà, le chanteur de RnB, R.Kelly a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation ce 27 septembre. Il a été jugé par un tribunal de New York d’avoir commis plusieurs crimes sexuels. Mais seulement, d’après des médias américains, l’artiste déchu serait prêt à balancer les noms de plusieurs autres célébrités de la musique qui auraient commis les mêmes crimes que lui. Avec ses avocats, il travaillerait avec les autorités fédérales pour apporter des preuves aux accusations qu’il s’apprête à faire et ceci dans le but que sa peine soit réduite.

Le chanteur prêt à passer un accord avec la justice en balançant les noms de plusieurs autres stars pédophiles

Le chanteur américain R.Kelly est en passe de finir ses jours en prison. Ce 27 septembre, il a été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels par un tribunal de New York. Il a donc été jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé. Selon ses présumés victimes, les faits de toutes ces accusations graves auraient eu lieu entre 1994 et 2018, soit pendant 24 ans. Une décision que les avocats de l’icône du RnB ont contestée. Deveraux Cannick, l’un de ses avocats, a d’ailleurs fait savoir qu’ils prévoient de faire appel. Pendant ce temps, sa sentence finale sera prononcée le 22 mai 2022. Mais avant ça, il est déjà connu de tous que l’artiste risque écoper d’une peine allant de 10 ans d’emprisonnement à la condamnation à perpétuité.

Seulement, d’après la radio WGCI-FM qui émet depuis Chicago, l’auteur-compositeur-interprète serait en train de travailler en collaboration avec la justice américaine pour balancer les noms d’autres stars de la musique qui auraient également commis des crimes sexuels sur des mineurs. Il pourrait s’agir d’un rappeur et d’un grand chanteur. S’il arrive à apporter les preuves le moment venu, il pourrait bénéficier d’une réduction de peine.

C’est la descente aux enfers pour celui qui s’est marié avec la défunte Aaliyah quand elle n’avait que 15 ans. Il y’a de cela quelques jours, YouTube a supprimé les deux chaines de l’artiste et la représentante juridique de la plateforme a fait savoir que cette décision a été prise pour protéger leurs utilisateurs, tel que le font les autres plateformes. Mais également, Nicole Alston, la directrice du service juridique de YouTube, via l’AFP ce mercredi 6 octobre a fait savoir que les sanctions contre R.Kelly sont plus lourdes que celles appliquées habituellement à cause d’un risque de préjudice généralisé.

Deux hommes et neufs femmes à la barre pour témoigner contre R.Kelly

R.Kelly, pendant son procès qui a duré 6 semaines, a vu deux hommes et neufs femmes passer à la barre pour témoigner contre lui. Ces derniers ont affirmé qu’ils avaient été victimes d’abus sexuels, soit de viols, de prises de drogues forcées, d’emprisonnement, de travail forcé ou encore des faits de pédopornographie. Des accusations qui sont venus largement joué en la défaveur du chanteur qui, depuis le début de cette histoire rocambolesque, a toujours nié les faits.