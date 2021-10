Charlotte Casiraghi : elle s’affiche sobre et élégante dans un look très nature lors du défilé Chanel

Nommée ambassadrice et porte-parole de Channel, Charlotte Casiraghi ne manque jamais l’occasion de faire parler de son savoir fait en termes d’élégance et de mode. Mardi dernier, c’est dans une splendide robe courte qu’elle s’est présenté au défilé Chanel.

En tant que porte-parole et ambassadrice de la maison de couture de Virginie Viard, Charlotte Casiraghi était invitée à prendre part au défilé Chanel qui a eu lieu le mardi 5 octobre 2021. Pour l’occasion, elle a enfilé une jolie robe blanche brodée de fleur sur les manches qui n’a pas manqué de faire parler. Découvre dans la suite de ces lignes l’intégralité de ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Charlotte Casiraghi est une femme aux goûts exceptionnels

Connu pour être une personnalité de la mode Charlotte Casiraghi, est l’égérie de Chanel, mais aussi, et surtout, la porte-parole de la maison de couture pour. Par conséquent, elle devrait indubitablement se présenter au défilé organisé par la société de mode pour présenter sa nouvelle collection haute couture pour l’automne et l’hiver de la saison 2021-2022. Ainsi, elle a fait son entrée, vêtue d’une robe blanche très courte et dont les manches ballons sont brodés de jolies fleurs multicolores. Comme accessoires, elle a ajouté une paire de bottines à talon de couleur noir et dans ses mains un petit sac. Un look très simple, mais sensationnel puisque la tenue était magnifiquement seyante pour la nièce du Prince Albert de Monaco qui était toute classe comme à son habitude. La princesse philosophe, comme elle est souvent appelée en Principauté de Monaco, à une nouvelle fois encore prouver son goût de l’élégance.

Elle a attiré tous les regards lors du défilé Chanel

En dépit de la présence d’autres invités de marque, la mère de Raphaël et de Balthazar avait été très remarquée lors de l’exposition. Même si cela peut se traduire par son rôle au sein de la maison de couture, on peut toutefois reconnaître que son style vestimentaire était l’élément clé, qui a captivé l’attention des invités. Face aux nombreux photographes présents à l’événement, la fille de l’héritière présomptive au trône de Monaco n’a pas été prise au dépourvu une seule fois. Même lorsqu’elle croise ses jambes malgré la courte taille de sa robe, la maman de 35 ans prend le soin de ne laisser rien s’échapper sur son corps.

Fidèle à la maison Chanel depuis toujours

Charlotte Casiraghi s’est toujours montrée disposée à acheter les vêtements produits par la maison Chanel. Par exemple, lors de la soirée organisée par son oncle, le Prince Albert, en septembre dernier, l’épouse de Dimitri Rassam est apparue dans une splendide robe cousue par les couturières de la maison de mode dont le siège social est localisé au 135 Avenue Charles de Gaule, pour la collection printemps-été 2021.

Une telle fidélité se justifie principalement par la relation très amicale qu’il existait entre le grand couturier Karl Lagerfeld, décédé en 2019. Ainsi, il y a quelques mois, la fille de la princesse Charlotte de Monaco a même lancé un rendez-vous baptisé ‘’Les rendez-vous littéraires rue Cambon’’ qui a pour but de permettre aux personnes prenant part d’échanger sur une œuvre littéraire donnée. C’est un projet exceptionnel qui permet de faire ressortir le point essentiel entre la littérature et la mode. En définitive, on peut assimiler ce programme comme un club de littérature haute couture. Le rendez-vous est enregistré et diffusé sur internet via le site officiel de la maison de mode. Ce qui permet à tout le monde d’y avoir accès.