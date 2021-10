Gaspard Proust : bientôt à la retraite, il se confie sur les derniers moments de sa carrière d’humoriste

Le lundi 4 octobre, le comédien Gaspard Proust a accordé un entretien au journal le Parisien. L’occasion pour lui de donner des détails sur la date de sortie de son nouveau spectacle. Cependant, l’acteur est allé un peu plus loin en faisant savoir à son interlocuteur que cette nouvelle sortie pourrait être la dernière de sa carrière. Une révélation-chocs qui va certainement faire réagir les fans de l’humoriste. Découvrez dans la suite de ces lignes, tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Dernière scène pour Gaspard Proust ?

Nommée aux Globes de Cristal en 2015, dans la catégorie Meilleur One-Man-Show, Gaspard Proust commence la préparation d’une nouvelle scène l’année suivante. Un spectacle solo comme à son habitude, mais qui pourrait malheureusement être le dernier. C’est en tout cas ce que laisse entendre le comédien au cours d’un entretien qu’il a accordé au quotidien le Parisien lundi 4 octobre dernier. Pendant cette interview, l’humoriste a également levé le voile sur les raisons qui l’ont poussée à baptiser d’une manière très simple son dernier One-man-show, »Nouveau spectacle ».

« C’est vraiment mon incapacité commerciale et ma flemmardise associées », a-t-il déclaré dans un premier temps avant de continuer « On lance un ‘nouveau spectacle’ et le titre est resté. À un moment, j’aurais peut-être dû l’appeler ‘Dernier spectacle’ », a-t-il expliqué. Manifestement troubler par les deux derniers mots de l’ex-chroniqueur de Thierry Ardisson dans l’ancienne émission Salut les terriens, le journaliste a demandé à celui-ci s’il envisageait de mettre un terme à sa carrière après son prochain spectacle.

Il répond en terme clair

Face à la question de son interlocuteur, la réponse de l’acteur a été sans ambiguïté. Il a déclaré que si ses fans souhaitaient le voir encore sur scène, ils devront se manifester maintenant. Au cas contraire, il n’est pas certain qu’il puisse offrir un nouveau spectacle puisqu’il n’en a pas écrit d’autres. Et il ne projette pas non plus d’en écrire. Il a aussi laissé entendre que Nouveau spectacle ne serait, peut-être pas, sa dernière prestation sur scène, mais s’il devrait y avoir une autre, ce sera pour longtemps. Il n’envisage donc pas de refaire surface tout de suite après son prochain one-man-show.

Zoom sur la carrière de Gaspard Proust

Pour conclure sa réponse à la question du journaliste, le natif de Novo Maestro, a déclaré qu’une fin de carrière n’était pas synonyme d’une fin de vie, attendue que, la carrière est juste une phase de la vie. On peut donc comprendre de ces propos que bien d’autres phases viendront pour l’humoriste. Rappelons qu’en dehors de sa carrière d’acteur sur les écrans télé, le comédien intervient également au cinéma depuis quelques années.

Au théâtre, il joue dans inconnu à cette adresse, un théâtre créé par Kressmann Taylor, qui est une écrivaine américaine décédée en 1996 et adaptée par Michèle Levy-Bram en 2012. Au cinéma, il compte 6 réalisations dont les plus connus sont, Tanguy, le retour sorti en 2019 et l’amour, dure trois ans, paru depuis 2012. Il a aussi interprété de spectacle pendant la période allant de 2008 à 2019 en jouant dans plus de cinq spectacles. Entre 2009 et 2012, il a eu une brève aventure à la radio en prenant part, quelques fois à l’émission de Laurent Ruquier on va s’gêner diffusée sur Europe 1.