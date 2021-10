Thylane Blondeau : elle pose en lingerie et donne tout au défilé Etam

Prenant part au défilé organisé par Etam sur l’Opéra de Paris, l’actrice et mannequin Thylane Blondeau a fait sensation sur le podium lundi 4 octobre 2021. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus d’informations sur le Sujet.

Deux décennies de vie, mais déjà une longue carrière

Elle n’a que 20 ans, mais elle déplace déjà des montagnes. D’une beauté incontestable Thylane Blondeau est un véritable phénomène dans l’univers du mannequinat. Passionnée depuis tout petit par cette activité, elle commence à défiler pour le styliste Jean Paul Gauthier alors qu’elle n’était âgée que de 4 ans. Deux ans après, sa photo faisait le tour des journaux du globe, elle venait d’être élue plus belle petite fille du monde à seulement 6 ans. Un début particulièrement remarquable pour la petite fille désormais surveillée de près par les paparazzis.

En 2010, elle attise une polémique dans les médias après avoir été prise en photo pour un complément du célèbre magazine Vogue Paris. En effet, les détracteurs du magazine déplorent le fait qu’il met en avant des petites filles habillées et maquillé comme de majeure. Mais cette polémique n’empêchera pas pour autant la jeune fille de vendre ses photos à des magazines.

En mars 2014, on l’a à nouveau vue sur la page de couverture du magazine jalouse dirigée par une certaine Jennifer Eymere. La même année, la jeune fille de 14 ans est aussi l’égérie de la maison de mode Swildens Teen pour la collection printemps été. L’année suivante, Thylane Blondeau pose pour Teen Vogue et sort par la suite une collection de capsules avec la marque Eleven Paris. Toujours en 2015, elle travaille avec la marque pour créer des lingeries pour enfants. En 2017, après avoir révélé son goût pour la mode à plusieurs reprises, la jeune fille commence une aventure avec la célèbre marque Dolce & Gabbana pour qui elle commence a défilé. En 2018, c’est sur le podium de L’Oréal qu’on la retrouvera.

Elle fait l’unanimité lors du défilé d’Etam lundi soir

Aujourd’hui encore, elle continue de montrer son talent dans le monde de la mode. Et c’est au côté d’Etam qu’elle évolue. Une entreprise familiale française de prêt-à-porter créé depuis plus d’un siècle en France. Lundi dernier, c’était le Live Show 2021 de la marque qui a fait défiler des mannequins sous les yeux de ses invités de marque. On a pu noter parmi ce lundi, la présence des mannequins, Lena Simonne et Constance Jablonski. Mais c’est Thylane Blondeau qui attirera tous les regards. En effet, elle était vertu d’une brassière de couleur sombre avec une culotte à plume dont l’originalité ne pouvait être contestée.

En termes de maquillage, la fille de l’ex latérale droit de l’Olympique de Marseille, Patrick Blondeau et de l’animatrice Véronika Loubry, avait fait le choix de la sobriété avec des couleurs pas très flagrantes. À ses deux oreilles, on pouvait voir de boucles d’oreille qui s’allongent jusqu’à son épaule. La jeune fille était ravissante avec ses cheveux bruns qu’elle avait laissés au naturel. Elle était manifestement la star de la soirée.

Fiancée avec son petit ami

En couple avec Benjamin Attal, Thylane Blondeau, bien que très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, reste très discrète sur les sujets qui touchent sa vie privée. Ainsi, pour ses fiançailles avec son compagnon, elle ne laisse rien transparaître. À part une modification sur son profil, elle n’a publié aucune photo ni fait aucune déclaration.